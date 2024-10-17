Врачи из Югры заявили, что хотят проводить операции под рок-хиты
Врачи из ХМАО заявили, что хотят проводить операции под рок-хиты. Об этом говорится в Telegram-канале нижневартовской окружной клинической больницы.
В опубликованном ролике югорские анестезиологи отвечают на вопрос, какая музыка поможет создать идеальную атмосферу во время операции.
Лидерами импровизированного опроса стали группы Queen, Gorillaz и «Наутилус Помпилиус», а также Михаил Круг.
«Видео несет исключительно развлекательный характер», — указали в больнице.
Ранее участники рок-группы Queen анонсировали переиздание дебютного альбома коллектива «Queen I» в новой масштабной версии, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru