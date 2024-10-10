Врач Старунская рассказала, как выйти из осенней депрессии
Выйти из осенней депрессии поможет физическая активность. Об этом сайту aif.ru рассказала научный сотрудник отделения лечения пограничных психических расстройств и психотерапии НМИЦ психиатрии и неврологии им. В.М. Бехтерева Минздрава РФ Диана Старунская.
По её словам, необходимо, чтобы в жизни человека присутствовал приносящий удовольствие вид активности, которую следует чередовать с циклами расслабления.
Также сберечь ментальное здоровье поможет окружение - желательно, чтобы вокруг человека было как можно больше улыбающихся людей. А дома следуе обеспечить максимальный комфорт и уют.
Кроме того, эксперт рекомендовала внимательно относиться к качеству сна, выстроить здоровый рацион питания и не забывать про витамины и минералы.
«Составьте список того, что приносит вам удовольствие... Стройте планы и ежедневно делайте маленькие шаги на пути к их достижению. Добавляйте что-то новое, так как новизна помогает нам чувствовать себя лучше», - заключила Старунская.
Ранее более половины опрошенных (51%) сервисом «Купибилет» россиян заявили, что путешествия помогают им в борьбе с сезонной хандрой, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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