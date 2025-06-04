Результаты опроса просветительского проекта о донорстве крови и плазмы «+Я» (есть в распоряжении НСН) показали, что 18% опрошенных россиян задумываются о донорстве в будущем. Каждый пятый участник опроса сдавал кровь или плазму не менее одного раза, и 11% делают это регулярно. Самым популярным ответом на вопрос, что помогло сделать выбор в пользу донорства, оказалась помощь другим людям (30%). Однако многие россияне являются заложниками мифов о донорстве. Так, каждый четвертый респондент признался, что боится заразиться во время процедуры донации, а еще четверть уверены, что донорами не могут быть курящие люди.

Среди других барьеров к донорству респонденты называют нехватку времени (24%), неуверенность, что быть донором позволит состояние здоровья (23%), мнение, что доноров достаточно (18%). Каждый шестой признался, что боится вида крови. По словам Трахтмана, в основе многих опасений лежит недостаточная осведомленность о донорстве.