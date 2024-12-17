Госдума распространила на доноров предусмотренные для волонтеров меры поддержки

По словам главы Комитета по молодежной политике Артём Метелева, принятый документ приравнивает сдачу крови и её компонентов, а также донорство костного мозга к благотворительной добровольческой деятельности.

В частности, доноры будут получать дополнительные баллы к ЕГЭ, скидки при посещении учреждений культуры и многое другое.

«Донорские организации смогут участвовать в конкурсах и грантах, получать субсидии и помещения в аренду», - добавил Метелев.

Ранее доктор медицинских наук Павел Трахтман заявил, что в настоящее время один донор может одновременно спасти жизнь нескольких человек, сообщает RT.

