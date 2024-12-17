Госдума распространила на доноров предусмотренные для волонтеров меры поддержки
Депутаты Госдумы приняли во втором и третьем чтениях закон, согласно которому предусмотренные для волонтеров меры поддержки будут распространены на доноров крови и костного мозга.
По словам главы Комитета по молодежной политике Артём Метелева, принятый документ приравнивает сдачу крови и её компонентов, а также донорство костного мозга к благотворительной добровольческой деятельности.
В частности, доноры будут получать дополнительные баллы к ЕГЭ, скидки при посещении учреждений культуры и многое другое.
«Донорские организации смогут участвовать в конкурсах и грантах, получать субсидии и помещения в аренду», - добавил Метелев.
Ранее доктор медицинских наук Павел Трахтман заявил, что в настоящее время один донор может одновременно спасти жизнь нескольких человек, сообщает RT.
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