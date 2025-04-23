По его словам, почти все донации крови в России осуществляются на безвозмездной основе, однако пункты приема донорской крови обязаны выплатить компенсацию на питание в размере около 1000 рублей.



«К донорам нет сложных требований: небольшая диета и отказ от алкоголя в период нескольких суток до донации, минимальные ограничения на физические действий после донации. Когда человек первый раз сдает кровь, она попадает в карантин, однако если же человек придет на сдачу крови через несколько месяцев, то это ускорит прохождение карантина. Около 99% всех донаций в России совершаются на безвозмездной основе. Каждый донор в любом случае получает компенсацию на питание в размере около 1000 рублей в зависимости от региона. Если же донор по каким-то убеждениям не хочет брать деньги, он может тут же пожертвовать их в благотворительный фонд», - отметил Тригуб.

Ранее вице-премьер Татьяна Голикова рассказала, что регистр доноров костного мозга в России включает в себя свыше 400 тысяч человек, напоминает «Радиоточка НСН».

