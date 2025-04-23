Донорам посоветовали сдавать кровь регулярно
Почти все донации крови в России осуществляются на безвозмездной основе, рассказал НСН Борис Тригуб.
В России развито ситуативное донорство, однако зачастую люди сдают кровь единоразово, из-за чего существует большая проблема с регулярными донорами, сказал в эфире НСН руководитель Центра поддержки студентов Сколковского института науки и технологий, участник проекта «Лидеры-Доноры» Клуба Лидеров России «Эльбрус» Борис Тригуб.
BIOCAD совместно с Всероссийским обществом гемофилии ранее провели опрос, выявивший, что, хотя 70% россиян знают о важности донорской крови для пациентов с гемофилией, регулярными донорами являются лишь 23,9% респондентов. Более 30% респондентов отметили, что на решение стать донором может повлиять личный опыт или наличие заболевания у родственника или близкого человека. Корпоративные дни донора играют значительную роль в развитии культуры донорства — о наличии такой практики в своей компании сообщили 33% опрошенных. Тригуб отметил, что россияне сдают кровь, когда происходят различного рода ЧП.
«В России достаточно сильно развито ситуативное донорство. Нашей культуре присущи помощь и поддержка тем, кто оказался в сложной ситуации. Когда происходят такие страшные события, как прошлогодний теракт в «Крокусе», количество людей, желающих сдать кровь, растет. Мы видим очереди в пунктах сдачи крови во время популяризационных акций, посвященных донорству. Часто работодатели устраивают выезды в пункты сдачи крови и так далее. Однако зачастую люди, участвующие в таких акциях, сдают кровь единожды, из-за чего в России нет культуры регулярного донорства. У нас достаточно высокая осведомленность о необходимости донорства, но с регулярными донорами в России большая проблема», - сказал собеседник НСН.
По его словам, почти все донации крови в России осуществляются на безвозмездной основе, однако пункты приема донорской крови обязаны выплатить компенсацию на питание в размере около 1000 рублей.
«К донорам нет сложных требований: небольшая диета и отказ от алкоголя в период нескольких суток до донации, минимальные ограничения на физические действий после донации. Когда человек первый раз сдает кровь, она попадает в карантин, однако если же человек придет на сдачу крови через несколько месяцев, то это ускорит прохождение карантина. Около 99% всех донаций в России совершаются на безвозмездной основе. Каждый донор в любом случае получает компенсацию на питание в размере около 1000 рублей в зависимости от региона. Если же донор по каким-то убеждениям не хочет брать деньги, он может тут же пожертвовать их в благотворительный фонд», - отметил Тригуб.
Ранее вице-премьер Татьяна Голикова рассказала, что регистр доноров костного мозга в России включает в себя свыше 400 тысяч человек, напоминает «Радиоточка НСН».
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