О пользе донорства призвали рассказывать детям
Из компонентов крови делают препараты для лечения различных заболеваний, в том числе и гемофилии, сказал НСН Борис Тригуб.
Доноры отличаются лучшим здоровьем и живут в среднем на полтора-два года больше обычного человека, потому что процесс донации оказывает достаточно полезное действие на организм, сказал в эфире НСН руководитель Центра поддержки студентов Сколковского института науки и технологий, участник проекта «Лидеры-Доноры» Клуба Лидеров России «Эльбрус» Борис Тригуб.
BIOCAD совместно с Всероссийским обществом гемофилии ранее провели опрос, выявивший, что, хотя 70% россиян знают о важности донорской крови для пациентов с гемофилией, регулярными донорами являются лишь 23,9% респондентов. Тригуб отметил, что о пользе донорства надо рассказывать детям.
«О пользе донорства нужно рассказывать и детям, которые смогут сдать кровь лишь после 18 лет, однако смогут в раннем возрасте понимать значимость этого действия. Сейчас донорская кровь используется не только для непосредственного переливания – из компонентов крови делают препараты для лечения различных заболеваний, в том числе и гемофилии. В этой связи, чем больше доноров – тем лучше. Доноры отличаются лучшим здоровьем и живут в среднем на полтора-два года больше обычного человека, потому что процесс донации оказывает достаточно полезное действие на организм – он привыкает восстанавливать клетки, что положительно влияет на здоровье. Кроме того, полезно то самое чувство, когда выходишь после донации – осознание, что сделал что-то хорошее для неизвестного человека или даже множества людей», - сказал собеседник НСН.
По его словам, среднестатистический донор в России - это работающий мужчина чуть старше 30 лет.
«Есть общая, статистически подведенная мысль, что среднестатистический донор в России - это работающий мужчина чуть старше 30 лет. Однако, честно могу сказать, что я видел огромное количество и девушек-студентов, которые имеют огромный опыт в сдаче крови, и женщин за 30 лет. Мне знакомы целые донорские семьи! Если посмотреть на любое большое скопление людей, на свой трудовой коллектив, на своих соседей, на людей в магазине, то среди них обязательно будет донор», - заключил Тригуб.
Ранее Тригуб рассказал НСН, что в России развито ситуативное донорство, однако зачастую люди сдают кровь единоразово, из-за чего существует большая проблема с регулярными донорами.
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