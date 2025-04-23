По его словам, среднестатистический донор в России - это работающий мужчина чуть старше 30 лет.



«Есть общая, статистически подведенная мысль, что среднестатистический донор в России - это работающий мужчина чуть старше 30 лет. Однако, честно могу сказать, что я видел огромное количество и девушек-студентов, которые имеют огромный опыт в сдаче крови, и женщин за 30 лет. Мне знакомы целые донорские семьи! Если посмотреть на любое большое скопление людей, на свой трудовой коллектив, на своих соседей, на людей в магазине, то среди них обязательно будет донор», - заключил Тригуб.

Ранее Тригуб рассказал НСН, что в России развито ситуативное донорство, однако зачастую люди сдают кровь единоразово, из-за чего существует большая проблема с регулярными донорами.

