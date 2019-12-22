Врачи рассказали о вреде воды
Повышение распада белка и вымывание из организма необходимых микроэлементов и витаминов – основные последствия чрезмерного потребления воды. Об этом рассказала доктор медицинских наук, ведущий научный сотрудник ФИЦ питания и биотехнологии Алла Погожева в интервью RT.
Эксперт назвала оптимальный объем жидкости, который ежедневно необходим человеку, - 2,5 литра в сутки: 1 литр поступает в организм из пищевых продуктов, 1-1,5 литра - в виде свободной жидкости (кофе, чай, молоко и супы и т.п.).
Погожева отметила, что утолению жажды способствует не только количество жидкости, но и её вкус. Уменьшают ощущение жажды морсы, квас, зелёный чай, отвары фруктов – кисловатые напитки.
«Эти напитки, а также кофе, какао, чёрный чай и другие входят в состав рациона в виде так называемой свободной жидкости, которая не содержится в твёрдой пище и должна составлять 1500—2000 мл (то есть шесть — восемь стаканов) в день», — напомнила медик.
Погожева также предупредила, что чрезмерное питье вызывает перегрузку сердечно-сосудистой и мочевыделительной систем.
Ранее первый заместитель председателя комитета СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Сергей Митин на пресс-конференции в пресс-центре НСН рассказал, как законодатели планируют взять под контроль качества питьевой воды на прилавках магазинов.
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