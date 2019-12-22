Врачи рассказали о вреде воды

Погожева отметила, что утолению жажды способствует не только количество жидкости, но и её вкус. Уменьшают ощущение жажды морсы, квас, зелёный чай, отвары фруктов – кисловатые напитки.

«Эти напитки, а также кофе, какао, чёрный чай и другие входят в состав рациона в виде так называемой свободной жидкости, которая не содержится в твёрдой пище и должна составлять 1500—2000 мл (то есть шесть — восемь стаканов) в день», — напомнила медик.

Погожева также предупредила, что чрезмерное питье вызывает перегрузку сердечно-сосудистой и мочевыделительной систем.

Ранее первый заместитель председателя комитета СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Сергей Митин на пресс-конференции в пресс-центре НСН рассказал, как законодатели планируют взять под контроль качества питьевой воды на прилавках магазинов.

