Врач рассказал подробности о состоянии Трампа
Здоровье президента США Дональда Трампа, заболевшего двусторонней коронавирусной пневмонией, улучшается. Об этом рассказал врач американского лидера Шон Конли, сообщает РИА Новости.
«Сегодня утром президент чувствует себя очень хорошо», - уточнил врач.
По словам медика, президент был госпитализирован в военный госпиталь Уолтера Рида в Вашингтоне из предосторожности.
«Мы сейчас очень рады прогрессу, который демонстрирует президент», - отметил Конли.
Ранее бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко заявил НСН, что миллион умерших от коронавируса - это очень тревожный сигнал, свидетельствующий об уровне здравоохранения в отдельных странах.
«На примере США мы видим, что не только в деньгах проблема. А меры по ее решению профессионалы должны предлагать адекватные», - считает собеседник НСН.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
1,2 млн+9 859 / сут.
Умерли
21 251+174 / сут.
Выздоровели
976 тыс.+5 563 / сут.
- Мясников: Брокколи – самый полезный продукт
- Врач рассказал подробности о состоянии Трампа
- Пашинян указал на беспрецедентный характер войны в Карабахе
- В Армении заявили, что уничтожен азербайджанский вертолет
- Вирусолог спрогнозировал «всплеск» коронавируса весной 2021 года
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru