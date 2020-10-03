Врач рассказал подробности о состоянии Трампа

Здоровье президента США Дональда Трампа, заболевшего двусторонней коронавирусной пневмонией, улучшается. Об этом рассказал врач американского лидера Шон Конли, сообщает РИА Новости.

Трамп переедет в военный госпиталь

«Сегодня утром президент чувствует себя очень хорошо», - уточнил врач.

По словам медика, президент был госпитализирован в военный госпиталь Уолтера Рида в Вашингтоне из предосторожности.

«Мы сейчас очень рады прогрессу, который демонстрирует президент», - отметил Конли.

Ранее бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко заявил НСН, что миллион умерших от коронавируса - это очень тревожный сигнал, свидетельствующий об уровне здравоохранения в отдельных странах.

«На примере США мы видим, что не только в деньгах проблема. А меры по ее решению профессионалы должны предлагать адекватные», - считает собеседник НСН.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:КоронавирусТрампДональд Трамп
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