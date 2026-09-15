Замолвит словечко? О чем США ведут переговоры с Лукашенко
Юрий Шевцов заявил НСН, что Лукашенко приобрел в разных странах мира, включая США, репутацию человека, который понимает психологию Путина.
Представители США посещают Минск с целью понять психологию российского лидера Владимира Путина и ускорить переговорный процесс по украинскому вопросу, заявил НСН белорусский политолог Юрий Шевцов.
США обратились к банку Citibank для разморозки и возвращения Белоруссии ее активов, сообщил Александру Лукашенко на встрече в Минске спецпосланник Джон Коул. 11 сентября белорусский президент сообщил о $43-44 млн, которых «застряли» в Citibank. Шевцов отметил, что все сводится к одному глобальному вопросу.
«Это тот же процесс, как и постоянные визиты в Москву двух спецпосланников Трампа. Это один и тот же процесс поиска сделки по украинскому и всем другим вопросам. Здесь нет двух векторов и сепарации от России со стороны Белоруссии. Кроме того, имеет значение, что Лукашенко приобрел в разных странах мира, включая США, репутацию человека, который понимает психологию Путина. Для них это очень важный момент, потому что Путин сейчас на Западе демонизирован, большинство западных политиков его не понимают психологически, поэтому они стали ездить к Лукашенко за пониманием. Он для части западных элит такой переводчик, грубо говоря. Конечно, маленькая Белоруссия никак не может надавить на Путина, но может замолвить словечко», - объяснил он.
Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что если Минск втянуть в конфликт Москвы и Киева, то качество противостояния «мгновенно изменится».
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