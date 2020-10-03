Трамп переедет в военный госпиталь
3 октября 202000:42
В Белом доме заявили, что заразившийся коронавирусом президент США Дональд Трамп переедет в военный госпиталь. Об этом сообщает ТАСС.
Представитель Белого дома Кейли Макинани отметила, что переезд планируется «на несколько дней» по рекомендации лечащего врача президента. Военный госпиталь Уолтера Рида, куда направится Трамп, находится в Вашингтоне.
Ранее лечащий врач президента США Шон Конли рассказал о лечении Дональда Трампа и его состоянии после заражения коронавирусом.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru