Трамп переедет в военный госпиталь

В Белом доме заявили, что заразившийся коронавирусом президент США Дональд Трамп переедет в военный госпиталь. Об этом сообщает ТАСС.

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Представитель Белого дома Кейли Макинани отметила, что переезд планируется «на несколько дней» по рекомендации лечащего врача президента. Военный госпиталь Уолтера Рида, куда направится Трамп, находится в Вашингтоне.

Ранее лечащий врач президента США Шон Конли рассказал о лечении Дональда Трампа и его состоянии после заражения коронавирусом.

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ФОТО: РИА Новости/Эва Мари Ускатеги
ТЕГИ:СШАТрамп
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