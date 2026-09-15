Мировые запасы топлива сокращаются более полугода, а стратегические резервы уже не могут компенсировать дефицит. На этом фоне цены на дизель достигли рекорда, а нефть приблизилась к $101 за баррель. Нефтяные компании США сообщили о начале глобального топливного кризиса, о котором они предупреждали несколько месяцев. Юшков отметил, что мировой нефтяной рынок балансирует на грани острого дефицита.

«Кризис налицо. С марта полноценных поставок нефти и нефтепродуктов с Ближнего Востока нет. Сейчас мир проедает стратегические запасы. Остатки в стратегических нефтехранилищах — на уровне 1982 года. Уже очень много запасов проедено. Это нервирует рынок. Чем ближе они к истощению стратегических резервов, тем выше цена на нефть на глобальном рынке. То же самое с нефтепродуктами. Их просто ещё меньше. Например, дизельное топливо хранят не так долго, как сырую нефть. Сейчас во всём мире наблюдается дефицит. Россия — один из крупнейших в мире поставщиков дизеля — остановила свои поставки, чтобы насытить внутренний рынок. Поэтому и цена растёт», — сказал собеседник НСН.



По его словам, атака хуситов на саудовский нефтепровод «Восток–Запад» поставила рынок перед угрозой нового ценового скачка.

«Сейчас суммарное поступление нефти на рынок уменьшилось из-за атаки хуситов на нефтепровод "Восток–Запад". Если Саудовская Аравия в ближайшее время не сможет его запустить, если потребуется несколько недель на ремонт, то это усугубит дефицит на мировом рынке нефти. Мы вполне можем увидеть цены в 120–130 долларов за баррель», — добавил эксперт.

Ранее директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин сказал НСН, что несмотря на убытки производителей дизельного топлива, запрет на его экспорт с вероятностью 80% продлят еще на месяц, поскольку обеспечение внутреннего рынка остается приоритетной задачей.

