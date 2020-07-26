Врач рассказал об отличиях гриппа от COVID-19
Основные отличия гриппа и коронавируса напомнил главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению департамента здравоохранения Москвы Андрей Тяжельников. Он рассказал о них радио «Говорит Москва».
Характерными симптомами гриппа является резкое повышение температуры до 40 градусов с появлением слабости и ломоты. Для коронавируса характерны потеря вкуса и обоняния.
Тяжельников также отметил, что COVID-19 может протекать по-разному, заболевание недостаточно изучено. Один из вариантов течения – без симптомов.
На 26 июля в России зарегистрировали 5765 новых случаев заболевания COVID-19, выздоровели 3110 россиян, умерли 77 человек.
Ранее руководитель отделения микробиологии латентных инфекций Института имени Гамалеи Виктор Зуев в интервью НСН заявил об опасности бессимптомных носителей коронавирусной инфекции.
«Самые опасные - бессимптомники, потому что они скрытые вирусоносители. А распространяется инфекция, даже тогда, когда человек шепотом говорит! И в этой связи не исключены осенью очередные карантинные меры. Ведь, если следить за сообщениями СМИ, вспышка то в одном регионе происходит, то в другом», - напомнил Зуев.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru