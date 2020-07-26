Врач рассказал об отличиях гриппа от COVID-19

Тяжельников также отметил, что COVID-19 может протекать по-разному, заболевание недостаточно изучено. Один из вариантов течения – без симптомов.

На 26 июля в России зарегистрировали 5765 новых случаев заболевания COVID-19, выздоровели 3110 россиян, умерли 77 человек.

Ранее руководитель отделения микробиологии латентных инфекций Института имени Гамалеи Виктор Зуев в интервью НСН заявил об опасности бессимптомных носителей коронавирусной инфекции.

«Самые опасные - бессимптомники, потому что они скрытые вирусоносители. А распространяется инфекция, даже тогда, когда человек шепотом говорит! И в этой связи не исключены осенью очередные карантинные меры. Ведь, если следить за сообщениями СМИ, вспышка то в одном регионе происходит, то в другом», - напомнил Зуев.

