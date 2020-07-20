Онищенко: Путин может быть вакцинирован от COVID-19 только после регистрации препарата

«У нас есть закон об охране первых лиц государства. В их число входят президент, премьер-министр, министр обороны, министр иностранных дел, они охраняются. По закону, они называются объектом государственной охраны. У охраняемых есть личные врачи, в том числе, у президента. Этот медик постоянно следит за его состоянием здоровья, контролируются также питание, вода, воздушная среда. Вакцинация предусматривается в соответствии с российским законодательством. Используются, безусловно, только те вакцины, которые зарегистрированы в нашей стране. И сегодня юридически вакцины от коронавируса в стране нет. Часть клинических испытаний закончилась. 3 августа будут брать кровь у добровольцев, которых ранее отобрали, изолировали, которым вводили разработанный препарат, теперь будет оцениваться их иммунный ответ. Если ответ будет адекватным, значит, будет сделано заключение, что данная вакцина эффективна. И после регистрации, после налаживания промышленного производства, само производство должно быть тоже сертифицировано. Только тогда вакцина уйдет в медучреждения, и тогда, возможно, встанет вопрос о вакцинации президента. Эта схема предусмотрена для любого лекарственного препарата. Все делается, согласно закону», – сказал эксперт.

Ранее депутат Госдумы, доктор медицинских наук, врач-эпидемиолог Геннадий Онищенко в эфире НСН заявил об отсутствии необходимости в тотальной вакцинации от коронавируса.

