Онищенко: Путин может быть вакцинирован от COVID-19 только после регистрации препарата
Депутат Госдумы, врач-эпидемиолог Геннадий Онищенко в эфире НСН напомнил о законе, согласно которому будет проходить вакцинация от коронавируса как обычных граждан, так и первых лиц государства.
Президент РФ Владимир Путин не применял вакцину от коронавируса, так как она еще не сертифицирована. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Тем временем, в России завершились клинические испытания отечественной вакцины от COVID-19.
Депутат Госдумы, доктор медицинских наук, врач-эпидемиолог Геннадий Онищенко в интервью НСН напомнил, что, согласно российскому законодательству, могут использоваться только те вакцины, которые зарегистрированы в нашей стране. И только когда вакцина от коронавируса будет зарегистрирована, встанет вопрос о вакцинации главы государства, подчеркнул он.
«У нас есть закон об охране первых лиц государства. В их число входят президент, премьер-министр, министр обороны, министр иностранных дел, они охраняются. По закону, они называются объектом государственной охраны. У охраняемых есть личные врачи, в том числе, у президента. Этот медик постоянно следит за его состоянием здоровья, контролируются также питание, вода, воздушная среда. Вакцинация предусматривается в соответствии с российским законодательством. Используются, безусловно, только те вакцины, которые зарегистрированы в нашей стране. И сегодня юридически вакцины от коронавируса в стране нет. Часть клинических испытаний закончилась. 3 августа будут брать кровь у добровольцев, которых ранее отобрали, изолировали, которым вводили разработанный препарат, теперь будет оцениваться их иммунный ответ. Если ответ будет адекватным, значит, будет сделано заключение, что данная вакцина эффективна. И после регистрации, после налаживания промышленного производства, само производство должно быть тоже сертифицировано. Только тогда вакцина уйдет в медучреждения, и тогда, возможно, встанет вопрос о вакцинации президента. Эта схема предусмотрена для любого лекарственного препарата. Все делается, согласно закону», – сказал эксперт.
Ранее депутат Госдумы, доктор медицинских наук, врач-эпидемиолог Геннадий Онищенко в эфире НСН заявил об отсутствии необходимости в тотальной вакцинации от коронавируса.
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