Врач рассказал о влиянии коронавируса на психику человека

Постковидный синдром может вызвать нарушение психики, так как вирус оказывает существенное влияние на мозг. Об этом заявил доцент кафедры психотерапии Московского института психоанализа Владимир Файнзильберг в беседе с «Радио 1».

По его словам, нарушение мозгового кровоснабжения, которое может возникнуть из-за болезни, негативно влияет на память. Кроме того, могут возникнуть проблемы со сном, которые также влияют на человеческую психику.

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Профессор вирусологии Института имени Гамалеи Анатолий Альштейн в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» отмечал, что штамм «омикрон» будет иммунизировать людей, но вряд ли будет защищать организм от других вариантов коронавируса, поэтому следует надеяться только на вакцину.

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Фото: Главное управление региональной безопасности Московской области
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