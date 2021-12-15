Врач рассказал о влиянии коронавируса на психику человека

Постковидный синдром может вызвать нарушение психики, так как вирус оказывает существенное влияние на мозг. Об этом заявил доцент кафедры психотерапии Московского института психоанализа Владимир Файнзильберг в беседе с «Радио 1».

По его словам, нарушение мозгового кровоснабжения, которое может возникнуть из-за болезни, негативно влияет на память. Кроме того, могут возникнуть проблемы со сном, которые также влияют на человеческую психику.