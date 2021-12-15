Врач рассказал о влиянии коронавируса на психику человека
Постковидный синдром может вызвать нарушение психики, так как вирус оказывает существенное влияние на мозг. Об этом заявил доцент кафедры психотерапии Московского института психоанализа Владимир Файнзильберг в беседе с «Радио 1».
По его словам, нарушение мозгового кровоснабжения, которое может возникнуть из-за болезни, негативно влияет на память. Кроме того, могут возникнуть проблемы со сном, которые также влияют на человеческую психику.
Профессор вирусологии Института имени Гамалеи Анатолий Альштейн в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» отмечал, что штамм «омикрон» будет иммунизировать людей, но вряд ли будет защищать организм от других вариантов коронавируса, поэтому следует надеяться только на вакцину.
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