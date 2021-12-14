Десять дней как десять лет: Вирусолог объяснил связь коронавируса со старением
Коронавирус в тяжелой форме приводит к процессу, крайне схожему с ускоренным в сотни раз старению, объяснил вирусолог Максим Скулачев.
Коронавирус действительно развивается по схожим с процессом старения принципам, подтвердил ведущий научный сотрудник МГУ имени Ломоносова, вирусолог Максим Скулачев в интервью Telegram-каналу «Радиоточка НСН». Ранее глава Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) Вероника Скворцова на общественном собрании членов Российской академии наук заявила, что коронавирус провоцирует и ускоряет перестройки организма, аналогичные старению.
«Я бы предположил, что речь идет о внутренних процессах, связанных с системным воспалением. Сейчас всё больше ученых связывают главный драйвер процесса старения с не совсем правильной для нас, но правильной для природы системой воспаления. Есть даже такой термин «инфламэйджинг» - воспаление и старение одновременно. Это касается повреждений очень важных клеток эндотелия кровеносных сосудов. Это выстилка наших сосудов, очень тонкий слой клеток, который должен первым ставить барьеры на пути развития слишком сильного воспаления. Это тонкая биологическая регуляция, которая с возрастом склоняется в постоянно воспаленное состояние сосудов. Эти же клетки являются самыми уязвимыми при COVID-19», - пояснил специалист.
По словам вирусолога, сходство между старением и развитием коронавируса отмечают как ученые, так и врачи.
«Большинство осложнений, когда нужна госпитализация, развивается цитокиновый шторм, полиорганная недостаточность, связаны с этим процессом. Парадоксально, в этот момент вируса уже может не быть, он лишь становится триггером, а все последствия нам устраивает наш собственный организм. Единственное, что те «приключения», которые мы при нормальном старении имеем в течение десятков лет, при тяжелой форме коронавируса развиваются в течение десятков дней. То есть это в чем-то в сотни раз ускоренный процесс старения. Это общая концепция восприятия патогенеза COVID-19 медиками и биологами, и я, в общем, поддержу заявление Скворцовой», - объяснил ученый.
Скулачев пояснил, что лекарства от чрезмерной работы воспалительной системы еще находятся в стадии разработки, поэтому только вакцинация сможет защитить организм этого процесса.
«Если ковид прошел в легкой форме, значит, организм справился, система должна отключиться вовремя. Но с возрастом система воспаления нас начинает подводить. В случае с коронавирусом важно не допустить тяжелого течения, на данный момент только вакцинация поможет вам вовремя отключить систему воспаления. Однако, если человек не успел вакцинироваться, то он может лишь ухудшить ситуацию. После тяжелой вирусной инфекции не стоит заниматься физической нагрузкой, также существует целый «букет» постковидных нарушений, нередко сахар в крови «ползет», надо следить за этим. Несколько научных групп работают над созданием специальных препаратов, в том числе и в ФМБА есть разработка препарата «Лейтрогин», который нацелен на предотвращение гиперактивации иммунной системы, это очень многообещающие разработки, но они пока что на стадии клинических исследований. Это важнейшая область борьбы одновременно и с COVID-19, и со старением. Совершенно неожиданно, но оказалось, что вирус активирует в нашем организме те механизмы, которые «тлеют» во время старения», - заключил биолог.
Ранее врач-геронтолог, профессор Юрий Конев заявил, что любые воспалительные процессы вызывают преждевременное старение.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
10,1 млн+28 343 / сут.
Умерли
292 тыс.+1 145 / сут.
Выздоровели
8,8 млн+34 084 / сут.
- Собянин: Предприятия столицы выполнили требования РПН о вакцинации 80% сотрудников
- Адвокат Тихановского заявил о намерении обжаловать приговор
- Путин вошёл в ТОП-10 самых почитаемых мужчин 2021 года
- Светлана Тихановская назвала незаконным приговор своему мужу Сергею
- BBS News: в Южном Судане 89 жизней унесла неизвестная болезнь
- Верховная Рада разрешила допуск иностранных военных на Украину
- СМИ: в Москве курьера «Яндекс.Еда» ударили ножом в шею
- Госдума приняла закон о неограниченных сроках для губернаторов
- Парламент Чечни обратился в СК с просьбой проверить слова Сокурова
- СМИ: «Спартак» все-таки уволит Руя Виторию
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru