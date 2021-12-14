Десять дней как десять лет: Вирусолог объяснил связь коронавируса со старением

По словам вирусолога, сходство между старением и развитием коронавируса отмечают как ученые, так и врачи.

«Большинство осложнений, когда нужна госпитализация, развивается цитокиновый шторм, полиорганная недостаточность, связаны с этим процессом. Парадоксально, в этот момент вируса уже может не быть, он лишь становится триггером, а все последствия нам устраивает наш собственный организм. Единственное, что те «приключения», которые мы при нормальном старении имеем в течение десятков лет, при тяжелой форме коронавируса развиваются в течение десятков дней. То есть это в чем-то в сотни раз ускоренный процесс старения. Это общая концепция восприятия патогенеза COVID-19 медиками и биологами, и я, в общем, поддержу заявление Скворцовой», - объяснил ученый.

Скулачев пояснил, что лекарства от чрезмерной работы воспалительной системы еще находятся в стадии разработки, поэтому только вакцинация сможет защитить организм этого процесса.