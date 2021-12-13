Вирусолог призвал не бить тревогу из-за летальности штамма «омикрон»
Новый штамм коронавируса гораздо менее летальный, чем «дельта», заявил профессор Альштейн.
Омикрон-штамм будет иммунизировать людей, но вряд ли будет защищать организм от других вариантов коронавируса, поэтому следует надеяться только на вакцину, заявил профессор вирусологии Института имени Гамалеи Анатолий Альштейн в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН».
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон 13 декабря заявил, что в стране умер первый пациент, заболевший омикрон-штаммом коронавирусной инфекции.
«В ЮАР 110 тысяч человек заразилось во вспышке в ноябре и 700 человек умерло. Правда, там около 30% «дельты» и 70% «омикрона». Судя уже по этим цифрам можно сделать вывод, что «омикрон» не слишком летальный. Поскольку там примерно 30% «дельты», и зная, какую летальность дает она, можно сказать, что подавляющее большинство из этих 700 человек – это штамм «дельта». Но точных данных нет. «Омикрон» сильно отличается от «дельты», у них довольно заметные отличия. Пока мы думаем, что он гораздо менее летальный, чем дельта», - отметил Альштейн.
По его словам, штамм «дельта» также нельзя назвать сверхлетальным.
«Примерно 1,6% заболевших «дельтой» умирает, у нас в России, правда, в два раза больше. Нагнетать ситуацию абсолютно не нужно, я все-таки склонен соглашаться и с другими людьми, которые думают, что это может быть благо, а не что-то плохое. Но с этим благом мы еще немного подождем. Потому что, если этот штамм будет слабым, на этом эпидемия может закончиться. «Омикрон» будет иммунизировать людей, но вряд ли будет защищать от других коронавирусов. В основном, конечно, надежда на вакцину» - резюмировал вирусолог.
Ранее Анатолий Альтштейн в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявлял, что следующий год может стать финальным для пандемии, когда все страны окончательно получат доступ к вакцинам, и все будет зависеть только от поведения населения.
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