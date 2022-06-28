Врач рассказал, как вести себя в жаркую погоду

По его словам, основной фактор риска — это перегрев. Эксперт советует избегать физической активности в жаркие часы, носить головной убор и свободную, светлую одежду, соблюдать питьевой режим. При наличии хронических заболеваний необходимо принимать лекарства, назначенные врачом, а также следить за параметрами артериального давления.

Оптимальная температура внутри помещений — плюс 20-22 градуса. Также стоит принимать прохладный душ, избегать переедания и не употреблять алкоголь в жару.

Анестезиолог-реаниматолог Алексей Гапонов заявил, что летняя жара опасна для всех, независимо от возраста и наличия хронических недугов.

К главным симптомам солнечного удара являются слабость, головокружение и головная боль, которые могут сопровождаться тошнотой, рвотой и даже потерей сознания.

