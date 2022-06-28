Врач рассказал, как вести себя в жаркую погоду

В жаркую погоду стоит избегать физической активности, пить небольшими порциями постоянно чистую воду, а также морс, квас и горячий чай, избегать переедания и не употреблять алкоголь, сообщает РИА Новости со ссылкой на главного внештатного специалиста по первичной медико-санитарной помощи столичного департамента здравоохранения Андрея Тяжельникова.

Синоптики рассказали, когда жара в Москве пойдет на спад

По его словам, основной фактор риска — это перегрев. Эксперт советует избегать физической активности в жаркие часы, носить головной убор и свободную, светлую одежду, соблюдать питьевой режим. При наличии хронических заболеваний необходимо принимать лекарства, назначенные врачом, а также следить за параметрами артериального давления.

Оптимальная температура внутри помещений — плюс 20-22 градуса. Также стоит принимать прохладный душ, избегать переедания и не употреблять алкоголь в жару.

Анестезиолог-реаниматолог Алексей Гапонов заявил, что летняя жара опасна для всех, независимо от возраста и наличия хронических недугов.

К главным симптомам солнечного удара являются слабость, головокружение и головная боль, которые могут сопровождаться тошнотой, рвотой и даже потерей сознания.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ПогодаЖара
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры