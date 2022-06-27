Реаниматолог назвал главные симптомы солнечного удара

По его словам, к главным симптомам солнечного удара являются слабость, головокружение и головная боль, которые могут сопровождаться тошнотой, рвотой и даже потерей сознания.

Врач отметил, что в жаркие дни следует все дела делать утром и вечером, а если всё же необходимо куда-то поехать, то лучше предпочесть транспорт с кондиционером.

«Если нужно долго идти по солнцепёку, лучше взять с собой воды, чтобы и пить при необходимости, и полить на голову, чтобы немного охладиться. Пить надо побольше, так как на жаре с дыханием и потом теряется много жидкости, что также опасно», — подчеркнул врач.

Гапонов добавил, что в жару лучше не увлекаться работами на даче или огороде, так как «никакой урожай не стоит потерянного здоровья».

Ранее врач-терапевт Ирина Бойко заявила, что жара наиболее опасна для людей, у которых есть проблемы с сердцем.

