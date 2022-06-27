Синоптики рассказали, когда жара в Москве пойдет на спад
Жара в Москве пойдет на спад 28 июня, сообщает РИА Новости со ссылкой на главного специалиста Росгидрометцентра Марину Макарову.
По словам синоптика, 27 июня в городе ожидается пик жары, дневная температура может подняться до 31-33 градусов. 28 июня будет 24-29 градусов. 29 июня температура понизится до 22-27 градусов.
Макарова отметила, что в последующие дни воздух вновь начнет прогреваться.
Глава прогностического центра «Метео» Александр Шувалов в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» сообщил, что с воскресенья 26 июня в столице начнется настоящая жара, а в понедельник 27 июня температура воздуха в регионе поднимется до плюс 32 градусов.
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