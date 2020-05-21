Врач рассказал, как подобрать и носить маски и перчатки
Индивидуальные средства защиты нужно подбирать персонально, чтобы легко дышалось и не потели руки, и менять только по возвращении с улицы, рассказал в эфире НСН главврач городской поликлиники №109 Яков Сандаков.
После майских праздников большинство регионов России ввели масочный режим. В Москве в рамках борьбы с коронавирусом стали обязательными не только маски, но и перчатки. Их необходимо надевать в магазинах и общественном транспорте. Появление в масках и перчатках на улице рекомендовано, но не обязательно, сообщил на днях мэр Москвы Сергей Собянин.
Специалисты говорят, что многие ограничения останутся надолго. Вероятно, ещё какое-то время сохранится требование носить маски. Однако многие обращали внимание, что в них не всегда удобно дышать, а в перчатках руки потеют. Этот вопрос будет особенно актуален летом, тем более что июнь в Москве обещают теплее нормы.
Главный врач городской поликлиники №109, кандидат медицинских наук Яков Сандаков в эфире НСН рассказал, какие маски и перчатки можно носить.
«Лучшим решением будет подобрать ту маску, в которой удобно. Можно использовать не только силиконовые перчатки, но и виниловые, нитриловые. Можно использовать специальные многоразовые медицинские тканные перчатки, которые обрабатываются антисептиком и стираются. Совершенно необязательно использовать одноразовые силиконовые», - отметил он.
По словам Сандакова, менять средства индивидуальной защиты на улице не нужно — это следует сделать, добравшись до изолированного пункта назначения.
«Маска и перчатки надеваются на один цикл. То есть вышли из дома, проехались в троллейбусе, сходили в магазин, вернулись домой — убрали маску и перчатки в пакет, выбросили, вымыли руки. Не нужно делить цикл выхода из дома на подциклы. Пришли на работу, где находитесь в изолированном состоянии, — сняли и выкинули. Далее последовательность обратная: выходите в маске и перчатках, едете в троллейбусе, заходите в магазин, потом доходите до дома и всё с себя снимаете», - пояснил врач.
Носить маску желательно не снимая, подчеркнул Сандаков: если стягивать её с носа, то эффективность падает сразу на 50% и более, поскольку человек вдыхает нефильтрованный воздух, который может содержать вирус COVID-19.
Специалист также рекомендовал утилизировать многоразовые средства защиты, не смешивая с бытовым мусором.
Несмотря на желание подышать свежим воздухом без маски, многие врачи рекомендуют поберечься и не появляться без неё там, где возможны контакты с другими людьми. Маски, в том числе, защищают окружающих от того, кто её носит, объяснял НСН руководитель отделения микробиологии латентных инфекций Института имени Гамалеи Виктор Зуев.
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