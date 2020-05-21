Врач рассказал, как подобрать и носить маски и перчатки

Специалисты говорят, что многие ограничения останутся надолго. Вероятно, ещё какое-то время сохранится требование носить маски. Однако многие обращали внимание, что в них не всегда удобно дышать, а в перчатках руки потеют. Этот вопрос будет особенно актуален летом, тем более что июнь в Москве обещают теплее нормы.

Главный врач городской поликлиники №109, кандидат медицинских наук Яков Сандаков в эфире НСН рассказал, какие маски и перчатки можно носить.

«Лучшим решением будет подобрать ту маску, в которой удобно. Можно использовать не только силиконовые перчатки, но и виниловые, нитриловые. Можно использовать специальные многоразовые медицинские тканные перчатки, которые обрабатываются антисептиком и стираются. Совершенно необязательно использовать одноразовые силиконовые», - отметил он.

По словам Сандакова, менять средства индивидуальной защиты на улице не нужно — это следует сделать, добравшись до изолированного пункта назначения.

«Маска и перчатки надеваются на один цикл. То есть вышли из дома, проехались в троллейбусе, сходили в магазин, вернулись домой — убрали маску и перчатки в пакет, выбросили, вымыли руки. Не нужно делить цикл выхода из дома на подциклы. Пришли на работу, где находитесь в изолированном состоянии, — сняли и выкинули. Далее последовательность обратная: выходите в маске и перчатках, едете в троллейбусе, заходите в магазин, потом доходите до дома и всё с себя снимаете», - пояснил врач.

Носить маску желательно не снимая, подчеркнул Сандаков: если стягивать её с носа, то эффективность падает сразу на 50% и более, поскольку человек вдыхает нефильтрованный воздух, который может содержать вирус COVID-19.

Специалист также рекомендовал утилизировать многоразовые средства защиты, не смешивая с бытовым мусором.

Несмотря на желание подышать свежим воздухом без маски, многие врачи рекомендуют поберечься и не появляться без неё там, где возможны контакты с другими людьми. Маски, в том числе, защищают окружающих от того, кто её носит, объяснял НСН руководитель отделения микробиологии латентных инфекций Института имени Гамалеи Виктор Зуев.

