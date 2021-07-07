Врач рассказал, как можно достичь коллективного иммунитета в 90%

По словам Пестерева, речь зашла об изменениях модели вакцинации, так как, только приблизившись к 90% привитых людей, можно будет говорить об эффективном коллективном иммунитете. Также эксперт добавил, что на данный момент нехватки вакцин не наблюдается.

«Недоверие, скорее, больше сдерживает темпы вакцинации, чем нехватка вакцин. Я не знаю, чтобы в Москве кто-то жаловался, допустим, на нехватку вакцин», - рассказал собеседник «Радиоточки НСН».

При этом врач уверен, что с населением необходимо продолжать проводить разъяснительную работу, объяснять, как вести себя после вакцинации, чтобы люди не боялись этого на фоне появляющихся сообщений о возможности заболеть и после прививки.

Ранее врач и телеведущий Александр Мясников в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил, что Цены на ПЦР-тесты в частных клиниках России зависят от фантазии их руководителей и никак не ограничиваются.

