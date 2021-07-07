Врач рассказал, как можно достичь коллективного иммунитета в 90%
Тимур Пестерев уверен, что потребуется вводить принудительную вакцинацию.
Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил актуализировать модель вакцинации в России с учетом необходимости достичь коллективного иммунитета на уровне 80-90%. Раньше речь шла о 60% вакцинированных граждан.
Достичь такого процента коллективного иммунитета можно только путем введения принудительной вакцинации, объяснил врач Тимур Пестерев в интервью НСН.
«Чтобы достичь показателя коллективного иммунитета в 90%, необходимо сделать вакцинацию принудительной. Я с самого начала поддерживал идею о том, что вакцинацию необходимо сделать принудительной, потому что в силу многих причин почему-то люди не хотят вакцинироваться, мне неизвестны эти причины какие-то объективные, почему люди все-таки не хотят и выход один», - отметил он.
По словам Пестерева, речь зашла об изменениях модели вакцинации, так как, только приблизившись к 90% привитых людей, можно будет говорить об эффективном коллективном иммунитете. Также эксперт добавил, что на данный момент нехватки вакцин не наблюдается.
«Недоверие, скорее, больше сдерживает темпы вакцинации, чем нехватка вакцин. Я не знаю, чтобы в Москве кто-то жаловался, допустим, на нехватку вакцин», - рассказал собеседник «Радиоточки НСН».
При этом врач уверен, что с населением необходимо продолжать проводить разъяснительную работу, объяснять, как вести себя после вакцинации, чтобы люди не боялись этого на фоне появляющихся сообщений о возможности заболеть и после прививки.
Ранее врач и телеведущий Александр Мясников в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил, что Цены на ПЦР-тесты в частных клиниках России зависят от фантазии их руководителей и никак не ограничиваются.
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