«Неудержимая фантазия». Доктор Мясников объяснил разницу в стоимости ПЦР-тестов

Врач признался «Радиоточке НСН», что не слышал о каких-то регуляторных механизмах, удерживающих наценку частных клиник на ПЦР-тесты.

Цены на ПЦР-тесты в частных клиниках России зависят от фантазии их руководителей и никак не ограничиваются, заявил в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» врач и телеведущий Александр Мясников.

Ранее стало известно, что премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил проверить цены на тесты на коронавирус в частных клиниках и лабораториях. Проверки проведёт Федеральная антимонопольная служба (ФАС) совместно с Роспотребнадзором.

Мишустин поручил проверить цены на ПЦР-тесты в частных больницах
«ФАС должна смотреть на максимальную наценку. Труд медсестры, отправка машины, получение результатов, их распечатка – за это надо брать какие-то деньги, но единого правила нет, каждый делает, что хочет, и все зависит от фантазии. О каких-то регуляторных механизмах, эти фантазии удерживающих, я не слышал. Делается все в одной и той же лаборатории за одну и ту же цену. 99% частных и государственных клиник посылают ПЦР-тесты в 2-3 лаборатории в Москве с фиксированными ценами», - рассказал Мясников.

При этом он согласился с мнением, что цены на ПЦР-тесты в частных клиниках завышены.

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«Я знаю одно, что ПЦР-тест никогда не был дешевым. Ну а то, что частные клиники завышают цены, – это к гадалке не ходи. Большинство частных клиник и лабораторий берут кровь или тест и дальше отсылают в лабораторию. А потом к той цене, что они платят по договору лаборатории, накидывают солидную маржу», - заключил собеседник «Радиоточки НСН».

«Радиоточка НСН» изучила цены на ПЦР-тесты в ряде московских частных лабораториях. Они предлагают большое разнообразие тестов. Цена зависит от срочности и дополнительных услуг. Сроки получения результатов варьируются от четырех часов до двух суток. Помимо обычного, в Москве можно сделать сверхчувствительный тест, тест на «британский штамм» и тест со справкой на 16 языках. В целом, цены на ПЦР-тесты варьируются от 1330 до 4990 рублей.

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ФОТО: РИА Новости//Владимир Трефилов
ТЕГИ:Михаил МишустинФАСКоронавирус
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