«Неудержимая фантазия». Доктор Мясников объяснил разницу в стоимости ПЦР-тестов

Цены на ПЦР-тесты в частных клиниках России зависят от фантазии их руководителей и никак не ограничиваются, заявил в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» врач и телеведущий Александр Мясников.

Ранее стало известно, что премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил проверить цены на тесты на коронавирус в частных клиниках и лабораториях. Проверки проведёт Федеральная антимонопольная служба (ФАС) совместно с Роспотребнадзором.