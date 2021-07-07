«Неудержимая фантазия». Доктор Мясников объяснил разницу в стоимости ПЦР-тестов
Врач признался «Радиоточке НСН», что не слышал о каких-то регуляторных механизмах, удерживающих наценку частных клиник на ПЦР-тесты.
Цены на ПЦР-тесты в частных клиниках России зависят от фантазии их руководителей и никак не ограничиваются, заявил в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» врач и телеведущий Александр Мясников.
Ранее стало известно, что премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил проверить цены на тесты на коронавирус в частных клиниках и лабораториях. Проверки проведёт Федеральная антимонопольная служба (ФАС) совместно с Роспотребнадзором.
«ФАС должна смотреть на максимальную наценку. Труд медсестры, отправка машины, получение результатов, их распечатка – за это надо брать какие-то деньги, но единого правила нет, каждый делает, что хочет, и все зависит от фантазии. О каких-то регуляторных механизмах, эти фантазии удерживающих, я не слышал. Делается все в одной и той же лаборатории за одну и ту же цену. 99% частных и государственных клиник посылают ПЦР-тесты в 2-3 лаборатории в Москве с фиксированными ценами», - рассказал Мясников.
При этом он согласился с мнением, что цены на ПЦР-тесты в частных клиниках завышены.
«Я знаю одно, что ПЦР-тест никогда не был дешевым. Ну а то, что частные клиники завышают цены, – это к гадалке не ходи. Большинство частных клиник и лабораторий берут кровь или тест и дальше отсылают в лабораторию. А потом к той цене, что они платят по договору лаборатории, накидывают солидную маржу», - заключил собеседник «Радиоточки НСН».
«Радиоточка НСН» изучила цены на ПЦР-тесты в ряде московских частных лабораториях. Они предлагают большое разнообразие тестов. Цена зависит от срочности и дополнительных услуг. Сроки получения результатов варьируются от четырех часов до двух суток. Помимо обычного, в Москве можно сделать сверхчувствительный тест, тест на «британский штамм» и тест со справкой на 16 языках. В целом, цены на ПЦР-тесты варьируются от 1330 до 4990 рублей.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
5,7 млн+23 962 / сут.
Умерли
140 тыс.+725 / сут.
Выздоровели
5,1 млн+20 067 / сут.
- Яхта с 35 туристами затонула в Турции
- Минтранс подтвердил, что в катастрофе Ан-26 на Камчатке выживших нет
- В Москве из-за жары объявили оранжевый уровень опасности
- Талибы заявили о контроле над почти половиной районов Афганистана
- Ростуризм: туристы продолжают отказываться от отдыха в Краснодарском крае
- Гребцы сборной России сдали положительные допинг-пробы на мельдоний
- Неизвестные застрелили президента Гаити
- Мишустин заявил о необходимости достичь не менее 80% коллективного иммунитета
- Толстой заявил, что для России нет пользы от участия в Парламентской ассамблее ОБСЕ
- Ветеран «Альфы» рассказал о причинах захвата заложников в Тюмени
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru