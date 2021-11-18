Врач раскритиковал привязку QR-кодов к уровню антител

Комментируя появившуюся в СМИ информацию о показателе количества антител в 350-500 Bau/мл врач назвал эти цифры «искусственной границей» и отметил, что у переболевшего и привитого человека этот показатель может быть меньше, а значит он не получит QR-код.

По мнению эксперта, подобные инциденты, когда уровень антител у привитых не будет гарантировать получение QR-кода, негативно отразятся на темпах вакцинации, поэтому следует оставить уже принятую систему, когда вакцинация проводится через шесть месяцев после болезни и ревакцинация через полгода.

«Не надо вносить новую сумятицу. Мы с антипрививочниками не можем бороться, потому что они говорят, что всё время даётся разная информация. А если будут приняты новые правила с этими взятыми с потолка цифрами, люди просто выйдут на улицы, потому что гайки уже полностью закручены. Любое ужесточение в вопросах вакцинации приведёт к протестам», – предупредил Кондрахин в эфире «Радио 1».

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова рассказала, что кабмин обсуждает возможность выдачи QR-кодов гражданам, имеющим антитела к COVID-19. Telegram-канал «Раньше всех», ссылаясь на источник на площадке при правительстве страны, сообщил, что условно-достаточным титром определили 500 Bau/мл (или 350 Bau/мл).

