СМИ назвали достаточный уровень антител для получения QR-кода
Россияне с антителами к коронавирусной инфекции смогут получить QR-код при условно-достаточном титре антител в 500 Bau/мл (или 350 Bau/мл). Об этом сообщает Telegram-канал «Раньше всех», ссылаясь на источник на площадке при правительстве страны.
Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова рассказала, что кабмин обсуждает возможность выдачи QR-кодов гражданам, имеющим антитела к COVID-19.
Правительство 12 ноября направило в Госдуму законопроекты о введении в России QR-кодов, подтверждающих вакцинацию от коронавируса или перенесенное заболевание. Планируется, что ограничительные меры будут действовать в общественных местах и на транспорте. Первое чтение законопроектов запланировано на середину декабря.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru