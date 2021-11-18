СМИ назвали достаточный уровень антител для получения QR-кода

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова рассказала, что кабмин обсуждает возможность выдачи QR-кодов гражданам, имеющим антитела к COVID-19.

Правительство 12 ноября направило в Госдуму законопроекты о введении в России QR-кодов, подтверждающих вакцинацию от коронавируса или перенесенное заболевание. Планируется, что ограничительные меры будут действовать в общественных местах и на транспорте. Первое чтение законопроектов запланировано на середину декабря.

