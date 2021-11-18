Рестораторы Свердловской области потребовали отменить QR-коды
Рестораторы Свердловской области направили письмо губернатору региона Евгению Куйвашеву и полпреду президента РФ в УрФО Владимиру Якушеву, в котором заявили, что из-за ввода QR-кодов в период с 30 октября по 15 ноября 2021 года их выручка сократилась в два раза, сообщает РИА Новости.
В тексте обращения говорится, что несмотря на введённые ограничения статистика по заболеваемости в области остаётся на высоком уровне. Бизнесмены недоумевают, «почему ведение предпринимательской деятельности в сфере общественного питания стало «разменной монетой» в борьбе с пандемией».
В заявлении также сказано, что в Свердловской области работают около 7 тысяч предприятий общественного питания, на них трудятся сотни тысяч человек, и если ограничения будут действовать более одного месяца, то они могут остаться без работы, так как количество предприятий начнёт стремительно сокращаться.
Рестораторы потребовали «отменить введённые ограничения по доступу в предприятия общественного питания лиц только при наличии QR-кодов и медицинских документов о прохождении вакцинации», а также разрешить им работать в период с 23:00 до 6:00.
Ранее экс-депутат Госдумы, посол России в Кабо-Верде Наталья Поклонская в прямом эфире в Instagram заявила, чтоввод QR-кодов в общественных местах и на транспорте «нарушает вообще базовые права человечества».
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