Рестораторы Свердловской области потребовали отменить QR-коды

В тексте обращения говорится, что несмотря на введённые ограничения статистика по заболеваемости в области остаётся на высоком уровне. Бизнесмены недоумевают, «почему ведение предпринимательской деятельности в сфере общественного питания стало «разменной монетой» в борьбе с пандемией».

В заявлении также сказано, что в Свердловской области работают около 7 тысяч предприятий общественного питания, на них трудятся сотни тысяч человек, и если ограничения будут действовать более одного месяца, то они могут остаться без работы, так как количество предприятий начнёт стремительно сокращаться.

Рестораторы потребовали «отменить введённые ограничения по доступу в предприятия общественного питания лиц только при наличии QR-кодов и медицинских документов о прохождении вакцинации», а также разрешить им работать в период с 23:00 до 6:00.

Ранее экс-депутат Госдумы, посол России в Кабо-Верде Наталья Поклонская в прямом эфире в Instagram заявила, чтоввод QR-кодов в общественных местах и на транспорте «нарушает вообще базовые права человечества».

