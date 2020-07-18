Врач призвал обязательно прививаться осенью от гриппа на фоне коронавируса

«Единственное, что может действительно помочь с сезонным гриппом — это прививки. Государство (Израиль — прим. НСН) закупает их сейчас в значительно большем объеме, и тут будет важно, возможно, в приказном порядке обязать людей сделать эти прививки», — цитирует специалиста RT.

Медик предупредил, что осенняя вспышка ОРВИ может наложиться на пандемию коронавируса COVID-19, отмечают «Известия». Гай Хошен предупреждает, что симптомы заболеваний практически невозможно отличить, пишет Газета.ru. Осенью в больницах могут возникнуть еще большие сложности из-за разделения потоков пациентов.

Ранее стало известно, что вакцину от коронавируса нельзя будет применять людям с тяжелыми формами хронических заболеваний иммунной системы. Об этом сообщил РИА Новости директор Центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург. Он пояснил, что вакцинация может вызвать обострение хронического недуга, поэтому предварительно потребуется консультация специалиста -иммунолога.

