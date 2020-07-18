Врач призвал обязательно прививаться осенью от гриппа на фоне коронавируса
Прививки от сезонного гриппа в этом году могут стать обязательными уже осенью. Это позволит разгрузить систему здравоохранения в условиях пандемии коронавируса, считает заведующий отделением коронавируса в тель-авивской больнице «Ихилов» доктор Гай Хошен. Об этом он заявил в интервью РИА Новости.
«Единственное, что может действительно помочь с сезонным гриппом — это прививки. Государство (Израиль — прим. НСН) закупает их сейчас в значительно большем объеме, и тут будет важно, возможно, в приказном порядке обязать людей сделать эти прививки», — цитирует специалиста RT.
Медик предупредил, что осенняя вспышка ОРВИ может наложиться на пандемию коронавируса COVID-19, отмечают «Известия». Гай Хошен предупреждает, что симптомы заболеваний практически невозможно отличить, пишет Газета.ru. Осенью в больницах могут возникнуть еще большие сложности из-за разделения потоков пациентов.
Ранее стало известно, что вакцину от коронавируса нельзя будет применять людям с тяжелыми формами хронических заболеваний иммунной системы. Об этом сообщил РИА Новости директор Центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург. Он пояснил, что вакцинация может вызвать обострение хронического недуга, поэтому предварительно потребуется консультация специалиста -иммунолога.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
765 тыс.+6 234 / сут.
Умерли
12 247+124 / сут.
Выздоровели
547 тыс.+7 490 / сут.
- В России за сутки выявили 6234 новых факта заражения COVID-19
- Врач призвал обязательно прививаться осенью от гриппа на фоне коронавируса
- СМИ: В Хабаровске прошло многотысячное шествие в поддержку Фургала
- Еще 14 пациентов с коронавирусом умерли в Москве
- ВОЗ заявила о рекорде суточного прироста зараженных коронавирусом
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru