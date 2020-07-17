Гусев: Врачи как ветераны, коронавирус – та же война

«Я, конечно, эту идею поддерживаю. Я вообще считаю, что для врачей нельзя ничего жалеть, особенно для врачей, которые борются с коронавирусом. Как было с ветеранами, мы спохватились, а уже поздно. С коронавирусом та же самая война, так что давайте здесь все делать вовремя. Или, как в этом случае, досрочно», – отметил он.

Кроме того, спортивный комментатор Виктор Гусев в эксклюзивном интервью НСН выступил за возврат продажи пива на стадионах.

