Вирусолог призвал готовиться к пику коронавируса в России

За сутки в России зафиксировано 71 новое коронавирусное заболевание, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин. Общее количество достигло 438, выздоровели 17 человек. Директор Федерального исследовательского центра вирусологии и микробиологии Денис Колбасов пояснил в интервью НСН, что цифры – это понятие относительное, важнее готовить систему здравоохранения к пику заболеваемости COVID-2019.

«Понятия нормы в данной ситуации нет. Есть сведения по среднему количеству зараженных людей от одного носителя, если он не находится в карантине. Если я правильно понимаю, то предоставленные данные относятся к гражданам, прибывшим из неблагополучных стран по коронавирусу. Это плановые исследования и никакого сверхриска, по крайне мере, по официальным данным, не просматривается. Нужно внимательно относиться к цифрам и смотреть по источникам, откуда и у кого были зафиксированы случая заражения. Это лишь усиливает контроль исследования», - отметил собеседник НСН.

В оперативном штабе по мониторингу и контролю за ситуацией отметили, что все новые зараженные недавно посещали страны с неблагоприятной обстановкой по COVID-19. Круг лиц, с которыми они контактировали, установлен.