Вирусолог призвал готовиться к пику коронавируса в России
Директор Федерального исследовательского центра вирусологии и микробиологии в беседе с НСН заявил, что чем позже в России наступит пик COVID-2019, тем более подготовлена к нему будет система здравоохранения.
За сутки в России зафиксировано 71 новое коронавирусное заболевание, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин. Общее количество достигло 438, выздоровели 17 человек. Директор Федерального исследовательского центра вирусологии и микробиологии Денис Колбасов пояснил в интервью НСН, что цифры – это понятие относительное, важнее готовить систему здравоохранения к пику заболеваемости COVID-2019.
«Понятия нормы в данной ситуации нет. Есть сведения по среднему количеству зараженных людей от одного носителя, если он не находится в карантине. Если я правильно понимаю, то предоставленные данные относятся к гражданам, прибывшим из неблагополучных стран по коронавирусу. Это плановые исследования и никакого сверхриска, по крайне мере, по официальным данным, не просматривается. Нужно внимательно относиться к цифрам и смотреть по источникам, откуда и у кого были зафиксированы случая заражения. Это лишь усиливает контроль исследования», - отметил собеседник НСН.
В оперативном штабе по мониторингу и контролю за ситуацией отметили, что все новые зараженные недавно посещали страны с неблагоприятной обстановкой по COVID-19. Круг лиц, с которыми они контактировали, установлен.
«В любом случае нужно смотреть по конкретным регионам и населенным пунктам, а этих цифр у нас нет. И по опыту других стран, где наиболее тяжело ситуация складывалась, вопрос определяется не количеством инфицированных, а справляется ли система здравоохранения с тем объемом инфицированных людей, которым требуется помощь на базе лечебных учреждений. В этом отношении в России пока нет оснований для опасений. И наша система здравоохранения справляется и это самое главное», - заявил эксперт.
Директор Федерального исследовательского центра вирусологии и микробиологии акцентировал внимание на том, что Россия слишком большая страна и в этой связи сложно проводить параллели с какими-то другими странами, не столь многочисленными.
«На данный момент ситуация контролируемая, а на цифры не стоит обращать такого пристального внимания»
«К пику надо готовиться и это не вопрос пассивного ожидания. По поступающим данным из других стран, чем позже он произойдет, тем лучше. Сейчас активно идет мобилизация ресурсов, подготовка лечебных учреждений, производство средств профилактики и защиты. Очень многое зависит от граждан, и если пик будет нарастать, то чем позже он случится, тем лучше», - резюмировал он.
Как отметил глава правительства Михаил Мишустин, принятые властями меры по предотвращению распространения заболевания на территории страны позволили выиграть время и подготовиться врачам, благодаря чему «в России ситуация развивается не так остро, как в других, особенно европейских странах».
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