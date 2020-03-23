Пробы на коронавирус перестанут отправлять из Москвы в Новосибирск

Для постановки диагноза «коронавирусная инфекция» будет достаточно первой же положительной пробы, а повторное тестирование в случае необходимости проведут в Москве — в одной из городских или федеральных лабораторий.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин объявил об открытии девяти городских лабораторий в ближайшую неделю.

За последние сутки в России зафиксирован 71 новый случай заражения, общее число заболевших выросло до 438. В Москве это 262 человека.

