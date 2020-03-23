Пробы на коронавирус перестанут отправлять из Москвы в Новосибирск
В Москве изменили схему подсчёта положительных проб на коронавирусную инфекцию. Как сообщили в оперативном штабе, теперь их не будут направлять на подтверждение в государственный научный центр вирусологии и биотехнологии «Вектор» в Новосибирске, передает RT.
Для постановки диагноза «коронавирусная инфекция» будет достаточно первой же положительной пробы, а повторное тестирование в случае необходимости проведут в Москве — в одной из городских или федеральных лабораторий.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин объявил об открытии девяти городских лабораторий в ближайшую неделю.
За последние сутки в России зафиксирован 71 новый случай заражения, общее число заболевших выросло до 438. В Москве это 262 человека.
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