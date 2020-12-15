Врач предупредила о риске заражения COVID‑19 из‑за вейпов

Пар, который выдыхает заражённый коронавирусом курильщик вейпа, содержит вирусы, и «помогает» им распространиться вокруг, заявила врач-терапевт, директор Медицинского центра иммунокоррекции имени Ходановой Людмила Лапа.

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«Риск заразиться из-за выдыхаемого пара очень высок не только в закрытом помещении, но даже на улице», - отметила она.

Врач также добавила, что курильщики с большей вероятностью заболевают и коронавирусом, и ОРВИ, и, как правило, переносят заболевание тяжелее.

«Курение ослабляет иммунную систему, и риск развития бронхитов и пневмоний у курильщика увеличивается во много раз», - объяснила она в эфире «Радио 1».

Ранее главный внештатный специалист Минздрава России по терапии и общей практике Оксана Драпкина порадовалась, что россияне отвыкли от курения в кафе и ресторанах.

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ФОТО: pixabay.com
ТЕГИ:КоронавирусКурениеВейпы
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