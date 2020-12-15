Врач предупредила о риске заражения COVID‑19 из‑за вейпов

«Риск заразиться из-за выдыхаемого пара очень высок не только в закрытом помещении, но даже на улице», - отметила она.



Врач также добавила, что курильщики с большей вероятностью заболевают и коронавирусом, и ОРВИ, и, как правило, переносят заболевание тяжелее.



«Курение ослабляет иммунную систему, и риск развития бронхитов и пневмоний у курильщика увеличивается во много раз», - объяснила она в эфире «Радио 1».



Ранее главный внештатный специалист Минздрава России по терапии и общей практике Оксана Драпкина порадовалась, что россияне отвыкли от курения в кафе и ресторанах.

