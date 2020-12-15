Врач предупредила о риске заражения COVID‑19 из‑за вейпов
Пар, который выдыхает заражённый коронавирусом курильщик вейпа, содержит вирусы, и «помогает» им распространиться вокруг, заявила врач-терапевт, директор Медицинского центра иммунокоррекции имени Ходановой Людмила Лапа.
«Риск заразиться из-за выдыхаемого пара очень высок не только в закрытом помещении, но даже на улице», - отметила она.
Врач также добавила, что курильщики с большей вероятностью заболевают и коронавирусом, и ОРВИ, и, как правило, переносят заболевание тяжелее.
«Курение ослабляет иммунную систему, и риск развития бронхитов и пневмоний у курильщика увеличивается во много раз», - объяснила она в эфире «Радио 1».
Ранее главный внештатный специалист Минздрава России по терапии и общей практике Оксана Драпкина порадовалась, что россияне отвыкли от курения в кафе и ресторанах.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
2,7 млн+26 689 / сут.
Умерли
47 968+577 / сут.
Выздоровели
2,1 млн+24 813 / сут.
- Лавров рассказал о сотрудничестве с Сербией по вакцине от коронавируса
- Эксперт рассказал, как купить актуальный смартфон
- Сбербанк заявил о возможном росте кредитных ставок из-за цифрового рубля
- Врач предупредила о риске заражения COVID‑19 из‑за вейпов
- Все городские свалки Подмосковья закроют до конца года
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru