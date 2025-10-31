Над некоторыми детьми могут издеваться за отказ от участия в хэллоуинских забавах, рассказала врач-психотерапевт Наталья Бирина в пресс-центре НСН.



Хэллоуин сегодня отмечают не только в США или Великобритании, но и по всему миру. Этот праздник объединяет людей желанием повеселиться, примерить необычный образ и почувствовать атмосферу мистики. Бирина отметила, что иногда все происходит по другому сценарию.