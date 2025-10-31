Психолог предупредила, что Хэллоуин может привести к психотравмам для детей
Не всегда празднование Хэллоуина остается добрым и веселым, заявила в пресс-центре НСН Наталья Бирина.
Над некоторыми детьми могут издеваться за отказ от участия в хэллоуинских забавах, рассказала врач-психотерапевт Наталья Бирина в пресс-центре НСН.
Хэллоуин сегодня отмечают не только в США или Великобритании, но и по всему миру. Этот праздник объединяет людей желанием повеселиться, примерить необычный образ и почувствовать атмосферу мистики. Бирина отметила, что иногда все происходит по другому сценарию.
«Феномен Хэллоуина в том, что детям нравится подурачиться, переодеться в костюмы. Но дело еще и в том, что молодежь негативно проявляет себя в последнее время. Это уже не праздник, а какое-то глумление над смертью. Дети сначала собираются повеселиться, а потом кто-то может захотеть повторить жертвоприношение: поймать кошек и собак, и начать их мучить. Тех, кто не соглашается участвовать в издевательствах, могут начать “буллить”, то есть издеваться над ними. Такое “празднование” приведет к серьезной психической травме, а родителям дети не рассказывают об этом», — предупредила она.
Ранее зампредседателя комитета Госдумы по информполитике Андрей Свинцов в пресс-центре НСН назвал главным героем «русского Хэллоуина» Бабу-ягу.
