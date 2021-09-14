Врач поддержал уход Путина на самоизоляцию

Президент РФ Владимир Путин объявил об уходе на самоизоляцию из-за случаев заболевания коронавирусом в его ближайшем окружении. Это решение должно стать примером для всех граждан, заявил главврач Домодедовской центральной городской больницы Андрей Осипов.

«Когда в окружении, в семье имеется человек, который заболел новой коронавирусной инфекцией, необходимо уйти на самоизоляцию, чтобы не распространять дальше вирус, не подвергать опасности окружающих», - подчеркнул Осипов.

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Он перечислил правила, которые нужно соблюдать во время самоизоляции. «На самоизоляции нужно находиться 14 дней. Не ходить в магазины, общественные места. Следить за своим здоровьем, измерять температуру, при появлении первых признаков инфекции вызывать врача на дом, чтобы он взял мазок на коронавирус и назначил соответствующее лечение», - напомнил медик в эфире «Радио 1».

Ранее глава центра имени Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что Путину будет достаточно недели, проведенной на самоизоляции.

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Фото: kremlin.ru
ТЕГИ:самоизоляцияВладимир ПутинВрачи
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