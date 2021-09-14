Врач поддержал уход Путина на самоизоляцию

Президент РФ Владимир Путин объявил об уходе на самоизоляцию из-за случаев заболевания коронавирусом в его ближайшем окружении. Это решение должно стать примером для всех граждан, заявил главврач Домодедовской центральной городской больницы Андрей Осипов.



«Когда в окружении, в семье имеется человек, который заболел новой коронавирусной инфекцией, необходимо уйти на самоизоляцию, чтобы не распространять дальше вирус, не подвергать опасности окружающих», - подчеркнул Осипов.