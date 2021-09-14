Мясников о самоизоляции Путина: в Кремле антипрививочников нет!

Теледоктор подчеркнул, что ничего сверхъестественного не произошло - президент должен выполнять закон в первую очередь. 

Врачи и телеведущий Александр Мясников в эфире НСН призвал воздержаться от предположений, откуда в окружении президента России Владимира Путина появились заболевшие. Ранее стало известно, что российский глава ушел на самоизоляцию из-за случаев заражения COVID-19 в его ближнем круге.

«Не надо ничего предполагать. Это как у Булгакова: «А не нужно никаких доказательств!» Поймите простую вещь, что ни одна вакцина, ни один тест не являются на сто процентов эффективными и точными. Вакцина только официально – 90%, это значит, из ста вакцинировавшихся у десяти антител нет. Но это в идеале, когда молодые люди тестировали. С возрастом, чем пожилой человек больше по возрасту, тем меньше эффективность. А если он больной, еще меньше. Если мы оцениваем популяцию среди пожилых людей «60 плюс», она действует хорошо, если на 70 процентов. Это по американским данным, они свои вакцины оценивают так. Наших оценок я не вижу. А американцы так и говорят. Это нормально», - отметил специалист.

Уберечься от коронавируса на 100 процентов нельзя ни при каких обстоятельствах, подчеркнул врач.

«Лекарства нет!» Доктор Мясников рассказал, что коронавирус не уйдет никогда
«Ты никогда не убережешься, даже если ни с кем не контактировать. Мы знаем такие случаи. Мы знаем случаи, когда люди контактируют с больными и не заражаются. А известен случай, еще в первую волну, как в Азии безногий инвалид не выходил из дома, ему пищу приносили, оставляли у порога. Он заболел коронавирусом, ни с кем не контактируя. Поэтому что там гадать-то? Другое дело, что вакцинированные, скорее всего, не будут болеть тяжело», - рассказал эксперт.

Мясников отверг предположения, что в Кремле могут находиться противники вакцинации.

«Антипрививочников в Кремле я не видел и не слышал. Я знаю, когда вакцина была только-только экспериментальная, люди выстраивались в очереди, чтобы быть первыми. Потому что они активные люди, им надо ездить, надо работать. Там все адекватные. Это точно. С кем я ни общался, вообще не было такого. Что касается самоизоляции президента, то все естественно, все нормально. А президент обязан выполнять закон в первую очередь. Куда деваться?» - заключил доктор.

14 сентября днем пресс-служба Кремля сообщила, что Путин будет соблюдать самоизоляцию из-за случаев заражения коронавирусом, выявленных в его окружении.

Позднее Путин пояснил, что в его окружении заболели несколько человек, один из которых «поздновато ревакцинировался», передает ТАСС.

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ФОТО: Kremlin.ru
ТЕГИ:Владимир Путинсамоизоляция
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