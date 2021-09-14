Мясников о самоизоляции Путина: в Кремле антипрививочников нет!

Врачи и телеведущий Александр Мясников в эфире НСН призвал воздержаться от предположений, откуда в окружении президента России Владимира Путина появились заболевшие. Ранее стало известно, что российский глава ушел на самоизоляцию из-за случаев заражения COVID-19 в его ближнем круге.

«Не надо ничего предполагать. Это как у Булгакова: «А не нужно никаких доказательств!» Поймите простую вещь, что ни одна вакцина, ни один тест не являются на сто процентов эффективными и точными. Вакцина только официально – 90%, это значит, из ста вакцинировавшихся у десяти антител нет. Но это в идеале, когда молодые люди тестировали. С возрастом, чем пожилой человек больше по возрасту, тем меньше эффективность. А если он больной, еще меньше. Если мы оцениваем популяцию среди пожилых людей «60 плюс», она действует хорошо, если на 70 процентов. Это по американским данным, они свои вакцины оценивают так. Наших оценок я не вижу. А американцы так и говорят. Это нормально», - отметил специалист.

Уберечься от коронавируса на 100 процентов нельзя ни при каких обстоятельствах, подчеркнул врач.