«Достаточно недели». Гинцбург объяснил, сколько Путин пробудет на самоизоляции

Гендиректор центра имени Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что президент РФ Владимир Путин, решивший уйти на самоизоляцию, поступил как законопослушный человек, сообщает «Интерфакс».

По его словам, поступок главы государства является «примером всем согражданам», которым следует вести себя «так же сознательно».

По мнению Гинзбурга, недели самоизоляции Путину будет вполне достаточно, однако конкретные сроки будут определять специалисты, наблюдающие за его здоровьем.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что вынужден уйти на самоизоляцию из-за случаев коронавируса в его окружении, сообщает «Свободная пресса». Его пресс-секретарь Дмитрий Песков отметил, что глава государства абсолютно здоров.

