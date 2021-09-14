«Достаточно недели». Гинцбург объяснил, сколько Путин пробудет на самоизоляции
Гендиректор центра имени Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что президент РФ Владимир Путин, решивший уйти на самоизоляцию, поступил как законопослушный человек, сообщает «Интерфакс».
По его словам, поступок главы государства является «примером всем согражданам», которым следует вести себя «так же сознательно».
По мнению Гинзбурга, недели самоизоляции Путину будет вполне достаточно, однако конкретные сроки будут определять специалисты, наблюдающие за его здоровьем.
Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что вынужден уйти на самоизоляцию из-за случаев коронавируса в его окружении, сообщает «Свободная пресса». Его пресс-секретарь Дмитрий Песков отметил, что глава государства абсолютно здоров.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
7,2 млн+18 178 / сут.
Умерли
193 тыс.+719 / сут.
Выздоровели
6,4 млн+12 469 / сут.
- «Барселона» заинтересовалась игроком сборной России Захаряном
- «Достаточно недели». Гинцбург объяснил, сколько Путин пробудет на самоизоляции
- Умер легендарный советский метатель молота, действующий рекордсмен мира
- Стало известно число россиян, привившихся «ЭпиВакКороной»
- Горе от «Умного голосования»: Приставы объяснили свой визит в офис Google
- Суд в Москве снова оштрафовал Twitter за запрещённый контент
- СМИ: Президент Чехии госпитализирован надолго
- Московский суд оштрафовал Facebook ещё на 21 млн рублей
- Миронов призвал уволить Силуанова и Набиуллину
- Приезжий задержан по подозрению в убийстве врача в центре Москвы
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru