Сложно, но можно: Врач отправил курильщиков в наркодиспансеры

«Этот день призван напомнить о том, что проблема курения табака существует. Табак является психоактивным веществом №1 во всем мире, к которому привыкло огромное количество людей. Потом только идут такие психоактивные вещества, как алкоголь, марихуана и так далее. Эта проблема не решается так, как хотелось бы. В России ситуация за последние 10 лет улучшилась, так как некурящие люди больше защищены от негативного влияния табачного дыма, чем в других странах. Например, в Балканских странах люди все еще курят в общественных местах, на торжествах и так далее. Количество курящих людей у нас особо не снижается, количество вовлекаемых в табакокурение людей стабильно. Меняются только формы потребления никотина. Ситуация сложная», - сказал собеседник НСН.

По его словам, государство делает шаги по борьбе с табакокурением, однако зависимого человека, по словам врача, такие решения не останавливают.

«И акцизы на табак, и налоги – все это способствует тому, чтобы сделать табачные изделия менее доступными. Человек, который становится зависимым от табака, уже не смотрит на цену. Он вынужден это покупать, так как организм требует. Он не чувствует себя комфортно без очередной порции никотина. Сколько бы ни стоило, человек все равно будет продолжать курить до тех пор, пока твердо не решит бросать», - разъяснил нарколог.