Сложно, но можно: Врач отправил курильщиков в наркодиспансеры
Люди, зависимые от табака, вынуждены покупать сигареты за любые деньги, рассказал нарколог, врач-психиатр Александр Ковтун.
Всемирный день без табака ежегодно отмечается 31 мая. Нарколог, врач-психиатр Александр Ковтун в интервью НСН рассказал, что в России борьба с табакокурением идет лучше, чем в других странах.
«Этот день призван напомнить о том, что проблема курения табака существует. Табак является психоактивным веществом №1 во всем мире, к которому привыкло огромное количество людей. Потом только идут такие психоактивные вещества, как алкоголь, марихуана и так далее. Эта проблема не решается так, как хотелось бы. В России ситуация за последние 10 лет улучшилась, так как некурящие люди больше защищены от негативного влияния табачного дыма, чем в других странах. Например, в Балканских странах люди все еще курят в общественных местах, на торжествах и так далее. Количество курящих людей у нас особо не снижается, количество вовлекаемых в табакокурение людей стабильно. Меняются только формы потребления никотина. Ситуация сложная», - сказал собеседник НСН.
По его словам, государство делает шаги по борьбе с табакокурением, однако зависимого человека, по словам врача, такие решения не останавливают.
«И акцизы на табак, и налоги – все это способствует тому, чтобы сделать табачные изделия менее доступными. Человек, который становится зависимым от табака, уже не смотрит на цену. Он вынужден это покупать, так как организм требует. Он не чувствует себя комфортно без очередной порции никотина. Сколько бы ни стоило, человек все равно будет продолжать курить до тех пор, пока твердо не решит бросать», - разъяснил нарколог.
Он посоветовал желающим бросить курить обратиться к специалистам.
«С одной стороны, это очень сложно. С другой стороны, курильщики, которых я знаю, бросали курить, предпринимая множество попыток. В какой-то момент одна из этих попыток оказывалась успешной. Они бросали курить без помощи медицины, хотя такие возможности у каждого человека есть. Есть наркологические диспансеры, где врач проконсультирует, поможет отвыкнуть от никотиновой зависимости, но обращаемость в такие диспансеры очень низкая», - резюмировал эксперт.
Ранее Ковтун заявил, что производители лекарств ещё не указывают на упаковках, что после приема препаратов можно лишится водительских прав из-за содержания в них наркотических средств, передает «Радиоточка НСН».
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