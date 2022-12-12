Врач назвал лекарства, из-за приёма которых могут лишить водительских прав

По его словам, наличие психотропных веществ в крови могут показать препараты групп транквилизаторов, нейролептиков, антиконвульсантов и антидепрессантов,

Он отметил, что лишится прав водители также могут после приёма лекарств, в состав которых входит фенобарбитал, а именно корвалола, валокордина, валосердина, пенталгина и андипала. Также опасными являются кодеинсодержащие препараты.

Эксперт добавил, что ряд препаратов, в том числе корвалол или антидепрессанты, оказывают влияние на реакцию водителя, в результате возрастает риск попасть в ДТП.

Ранее Конституционный суд РФ запретил судам наказывать автомобилистов за лекарства, не относящиеся к психотропным и наркотическим, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

