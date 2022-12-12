Врач назвал лекарства, из-за приёма которых могут лишить водительских прав
Нарколог, врач-психиатр Александр Ковтун заявил, что производители лекарств ещё не указывают на упаковках, что после приёма препаратов можно лишится водительских прав из-за содержания в них наркотических средств, сообщает «Вечерняя Москва».
По его словам, наличие психотропных веществ в крови могут показать препараты групп транквилизаторов, нейролептиков, антиконвульсантов и антидепрессантов,
Он отметил, что лишится прав водители также могут после приёма лекарств, в состав которых входит фенобарбитал, а именно корвалола, валокордина, валосердина, пенталгина и андипала. Также опасными являются кодеинсодержащие препараты.
Эксперт добавил, что ряд препаратов, в том числе корвалол или антидепрессанты, оказывают влияние на реакцию водителя, в результате возрастает риск попасть в ДТП.
Ранее Конституционный суд РФ запретил судам наказывать автомобилистов за лекарства, не относящиеся к психотропным и наркотическим, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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