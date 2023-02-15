В Госдуме предложили увеличить штрафы за курение на транспорте

По его словам, в обществе уже сформировался запрос на ужесточение мер по противодействию неправомерному поведению.

Также Хазмаев также добавил необходимость формирования «черного списка» авиадебоширов.

Ранее, сообщала НСН, депутат Хамзаев предложил штрафовать за курение рядом с беременными и детьми.

