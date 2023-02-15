В Госдуме предложили увеличить штрафы за курение на транспорте
Депутат Госдумы, член партии «Единая Россия» Султан Хазмаев заявил о необходимости значительного повышения штрафов за курение и употребление спиртного на транспорте, сообщает агентство «Прайм».
«Предлагаю в несколько раз увеличить размер штрафа за курение и распитие спиртных напитков на транспорте», — подчеркнул парламентарий.
По его словам, в обществе уже сформировался запрос на ужесточение мер по противодействию неправомерному поведению.
Также Хазмаев также добавил необходимость формирования «черного списка» авиадебоширов.
Ранее, сообщала НСН, депутат Хамзаев предложил штрафовать за курение рядом с беременными и детьми.
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