В Госдуме предложили увеличить штрафы за курение на транспорте

Депутат Госдумы, член партии «Единая Россия» Султан Хазмаев заявил о необходимости значительного повышения штрафов за курение и употребление спиртного на транспорте, сообщает агентство «Прайм».

«Предлагаю в несколько раз увеличить размер штрафа за курение и распитие спиртных напитков на транспорте», — подчеркнул парламентарий.

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По его словам, в обществе уже сформировался запрос на ужесточение мер по противодействию неправомерному поведению.

Также Хазмаев также добавил необходимость формирования «черного списка» авиадебоширов.

Ранее, сообщала НСН, депутат Хамзаев предложил штрафовать за курение рядом с беременными и детьми.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Общественный ТранспортКурениеШтрафГосдума
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