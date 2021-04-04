Врач-остеопат объяснил опасность работы на кровати

Работа на кровати может привести к нарушению в работе всего мышечно-скелетного комплекса. Об этом заявил врач-остеопат, профессор кафедры спортивной медицины и медицинской реабилитации Сеченовского университета Владимир Фролов в эфире телеканала «Москва 24».

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Из-за работы на кровати часто начинаются нарушения связей нервов внутренних органов с центральной нервной системой.

Также работа в кровати вызывает эмоциональный дискомфорт.

По мнению Фролова, в постели практически невозможно расположиться с удобством и не навредить организму.

Ранее клинический психолог, преподаватель Московского института психоанализа Наталья Ошемкова в эфире НСН дала рекомендации для тех, кто продолжает работать удаленно.

«Минимум полчаса в день каких-то упражнений, с точки зрения психологии, не важно каких именно, но эти упражнения должны быть, важно продолжать насыщать кровь кислородом. В этот режим также должно входить нормальное расписание еды. Здесь не вопрос набора лишнего веса или эстетики, здесь вопрос опять же психического состояния человека», - заявила эксперт.

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