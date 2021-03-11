Стали известны самые высокооплачиваемые вакансии на удаленке

Менеджеры по продаже косметологического оборудования и java-разработчики могут претендовать на самые высокие зарплаты на удаленке. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на исследование сервиса «Работа.ру».

Так, менеджер по продажам косметологического оборудования может получать до 300 тысяч рублей. В обязанности специалиста будет входить обработка заявок клиентов, оформление договоров и сопровождение сделок. При этом соискателю необходимо иметь собственную профильную клиентскую базу, отмечает РИА ФАН.

Разработчику java на удаленке предлагают зарплату от 200 до 250 тысяч рублей в месяц. Среди требований к соискателю — опыт работы от полутора лет, работа в системе управления версий Git и программном интерфейсе REST API.

Кроме того, высокую — от 140 тысяч рублей — зарплату обещают программисту 1С-Битрикс. В обязанности сотрудника будет входить сборка и техподдержка корпоративных сайтов, интернет-магазинов и порталов, причем работодатель за свой счет обучит успешного кандидата.

Также одну из самых высоких зарплат на удаленке предлагают стилисту-консультанту интернет-магазина. Сотруднику предстоит консультировать клиентов по ассортименту и акциям, вести клиентскую базу и заниматься продвижением магазина. Работник сможет сам выбрать удобные часы работы и получать до 100 тысяч рублей в месяц, отмечает телеканал «360».

