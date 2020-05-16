Врач объяснила, зачем нужно массовое тестирование на антитела к коронавирусу
Гендиректор медицинского центра иммунокоррекции им. Р.А. Ходановой, врач-терапевт высшей квалификации Людмила Лапа объяснила, зачем нужно проводить массовое тестирование на антитела к коронавирусу нового типа. Об этом она рассказала в интервью «МИР 24».
По словам Лапы, это даст возможность определить, кому необходимо вводить вакцину, а кому нет. Она пояснила, что у тех, у кого будут обнаружены антитела, вакцинировать не нужно, поскольку они уже «встречались» с инфекцией. Это позволит сохранить дорогостоящие вакцины, добавила она.
Второй задачей тестирования врач назвала статистику, которая позволит определить стадию выработки популяционного иммунитета. Она подчеркнула, что при таком тестировании важно выбирать группы из каждой возрастной категории.
Ранее сообщалось, что власти Москвы запускают широкомасштабное исследование населения по выявлению антител к COVID-19. Его результаты станут основой для решений по ограничительным мерам.
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