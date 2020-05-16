Врач объяснила, зачем нужно массовое тестирование на антитела к коронавирусу

По словам Лапы, это даст возможность определить, кому необходимо вводить вакцину, а кому нет. Она пояснила, что у тех, у кого будут обнаружены антитела, вакцинировать не нужно, поскольку они уже «встречались» с инфекцией. Это позволит сохранить дорогостоящие вакцины, добавила она.

Второй задачей тестирования врач назвала статистику, которая позволит определить стадию выработки популяционного иммунитета. Она подчеркнула, что при таком тестировании важно выбирать группы из каждой возрастной категории.

Ранее сообщалось, что власти Москвы запускают широкомасштабное исследование населения по выявлению антител к COVID-19. Его результаты станут основой для решений по ограничительным мерам.



