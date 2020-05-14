Массовое тестирование на иммунитет к коронавирусу и свет в конце тоннеля

Массовой и бесплатной станет скрининговая программа по выявлению антител к новой коронавирусной инфекции, о запуске которой сообщил мэр Москвы Сергей Собянин. Для проведения массового тестирования, которое начнется в столице 15 мая, подготовлены автоматические анализаторы крови, работающие по методу иммуноферментного анализа. К концу мая общая мощность городской системы тестирования превысит 200 тысяч анализов в сутки, - написал Собянин на своем сайте.

Для участия в исследовании, по выражению заместителя столичного мэра Анастасии Раковой, «популяционного иммунитета» жителей города выбирают случайным образом. Приглашения сдать кровь рассылаются с помощью смс-сообщений и по электронной почте. Такие уведомления уже получили почти 70 тысяч москвичей. Они могут через интернет записаться на сдачу крови для анализов в рамках электронной очереди, это можно сделать в 30 пунктах на базах городских поликлиник. По словам Анастасии Раковой, «результаты анализов будут доступны в электронных картах каждого москвича» и «будут публичны для всех: и для горожан, и для экспертов». Исследование, по ее словам, «позволит понимать, какое количество людей в городе переболело и какой сформирован коллективный иммунитет». В дальнейшем ИФА-диагностика станет доступной для всех желающих.

Максимально ответственно отнестись к приглашениям пройти тестирование призвал москвичей Сергей Собянин. Результаты скрининга москвичей на антитела к коронавирусу будут подводиться еженедельно и лягут в основу управленческих решений по сохранению либо смягчению действующих ограничений, - заявил мэр. Преждевременная отмена режима ограничений может повлечь за собой вторую волну заражения коронавирусом, - предупредил градоначальник, хотя и признал, что «неоправданное затягивание тоже сильнейшим образом ударит по людям». Еще одно его предупреждение коснулось соблюдения требований безопасности, введенных в связи со вспышкой коронавируса. Это относится и к пресловутому масочно-перчаточному режиму, за несоблюдение которого предусмотрены значительные штрафы, но которые пока, впрочем, не применяются. С выходом на работу сотен тысяч людей риски заражения выросли, - указал Собянин. Ношение защитных масок и перчаток должно, как полагает мэр, сбалансировать выход людей на работу и уменьшить риск распространения инфекции.

«Свет в конце тоннеля», по словам мэра Москвы, будет зависеть от того, насколько ответственно будут соблюдаться «требования, которые предъявляет жизнь».

