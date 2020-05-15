Число случаев заражения коронавирусом в мире превысило 4,5 млн

Количество человек, зараженных коронавирусом нового типа, превысило в мире 4,5 млн. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на университет Джонса Хопкинса (США).

По прежнему, в США насчитывается большинство случаев заражения вирусом. По последним данным, в стране известно о более 1,; млн заражений.

Ранее во вторник, 12 мая, Россия вышла на второе место в мире по числу зарегистрированных случаев заражения коронавирусом COVID-19, свидетельствуют данные Университета Джона Хопкинса. С 232,2 тысячи подтверждённых случаев Россия опережает Испанию и Италию, но отстаёт от США.

