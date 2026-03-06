Более дорогой специалист сделает аккуратную и красивую операцию, которая позволит в дальнейшем установить имплант, более дешевые варианты могут не подразумевать таких услуг, рассказала НСН врач-стоматолог, ведущая телепередачи «Доктор И…» Ирина Першина.

Стоимость стоматологических услуг в России в 2026 году заметно выросла по сравнению с предыдущими годами — в среднем лечение уже подорожало на 15–30%. Такие цифры привела «Газета.ru». Першина не удивилась таким показателям.