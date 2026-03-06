Подороже или побольнее: От чего зависит цена на услуги стоматолога

Цена на удаление зуба связана с тем, насколько это эстетически правильно сделают, подготовят ли место для дальнейшей установки импланта или нет, пройдет ли операция безболезненно, заявила НСН Ирина Першина.

Более дорогой специалист сделает аккуратную и красивую операцию, которая позволит в дальнейшем установить имплант, более дешевые варианты могут не подразумевать таких услуг, рассказала НСН врач-стоматолог, ведущая телепередачи «Доктор И…» Ирина Першина.

Стоимость стоматологических услуг в России в 2026 году заметно выросла по сравнению с предыдущими годами — в среднем лечение уже подорожало на 15–30%. Такие цифры привела «Газета.ru». Першина не удивилась таким показателям.

«Цены подрастают, и меня это совершенно не удивляет, потому что во-первых, все дорожает. Во-вторых, стоматологические материалы чаще всего мы импортируем, а ситуация в мире накладывает свой отпечаток на экспортно-импортные отношения. Что касается удаления зубов, то здесь повышение цен связано с использованием анестезии и седативных средств. А разброс цен сложно точно определить — это как сказать, сколько стоит квартира в Москве. Она может быть как за 3 миллиона, так и за 333 миллиона. Также и клиники — можно сэкономить, а можно и подороже удалить. Разница будет только в том, насколько это эстетически правильно сделают, подготовят ли место для дальнейшей установки импланта или нет, пройдет ли операция безболезненно», — объяснила она.

Ранее почетный президент Стоматологической ассоциации России Владимир Садовский раскрыл НСН доходы стоматологов.

ФОТО: РИА Новости / Варвара Гертье
