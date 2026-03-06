Россиян предупредили о серьезном подорожании услуг стоматологов

По его словам, рост цен связан с увеличением расходов клиник, в том числе с подорожанием расходных материалов, увеличением стоимости аренды и налоговой нагрузки.

«Наиболее заметный рост - в частных клиниках среднего и высокого уровня. Ключевым фактором остается стоимость импортных материалов», - отметил он.

Омаров добавил, что цены на материалы, а также операционные расходы клиник продолжают увеличиваться, поэтому к концу года стоимость стоматологических услуг может вырасти до 50%.

Ранее сервиса SuperJob провёл исследование и выяснил, что стоматологи в Москве зарабатывают до семи средних российских зарплат, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».