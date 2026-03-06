Россиян предупредили о серьезном подорожании услуг стоматологов
Стоимость услуг стоматологов в России в 2026 году выросла на 15-30% по сравнению с предыдущими годами. Об этом в беседе с «Газетой.Ru» заявил совладелец и главный врач клиники доктора Омарова Шамиль Омаров.
По его словам, рост цен связан с увеличением расходов клиник, в том числе с подорожанием расходных материалов, увеличением стоимости аренды и налоговой нагрузки.
«Наиболее заметный рост - в частных клиниках среднего и высокого уровня. Ключевым фактором остается стоимость импортных материалов», - отметил он.
Омаров добавил, что цены на материалы, а также операционные расходы клиник продолжают увеличиваться, поэтому к концу года стоимость стоматологических услуг может вырасти до 50%.
Ранее сервиса SuperJob провёл исследование и выяснил, что стоматологи в Москве зарабатывают до семи средних российских зарплат, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
- Актер Щербаков одобрил назначение Хабенского ио ректора Школы-студии МХАТ
- Украинских инкассаторов задержали в Венгрии по обвинению в отмывании денег
- «Пока проигрывает Китай»: В войне с Ираном может не оказаться победителей
- Не только пенсионеры: Почему в России молодеют жертвы телефонных мошенников
- Россиян предупредили о серьезном подорожании услуг стоматологов
- «Не сильно проиграли Западу»: Драпеко насчитала пять «приличных» фильмов в год
- Песков: Россия примет меры при размещении в Финляндии ядерного оружия
- «Больше нет никого?»: Певцов объяснил «оптимизацией» новые назначения Хабенского и Безрукова
- Похолодание отменяется: Москвичам пообещали солнце в праздничные выходные
- Операторов связи призвали блокировать звонки мошенников