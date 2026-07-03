Врач Мясников рассказал о спорных методах диспансеризации
В клинической практике нужно соблюдать баланс, сказал НСН Александр Мясников.
Стремление выявить болезни на ранней стадии порой приводит к избыточной диагностике, сказал НСН врач и телеведущий Александр Мясников.
Редактор журнала «Медицина», доктор медицинских наук Кирилл Данишевский ранее рекомендовал исключить ряд тестов из программы диспансеризации. В эфире «Говорит Москва» врач заявил, что многие из обязательных исследований излишни. По словам Мясникова, в клинической практике нужно соблюдать баланс, иначе медики рискуют утонуть в массе находок, клиническая значимость которых остаётся неясной.
«Тут надо разделять две позиции. Одна позиция — это позиция клинической медицины. С точки зрения клинической медицины диспансеризация — не всегда абсолютное благо. Чаще надо прибегать к ограничениям, чтобы не утонуть в находках неясной клинической значимости. Вот, например, мы говорим, что раннее выявление рака спасает жизни — но далеко не при всех видах рака, а только при некоторых: раке молочной железы, кишечника, возможно, лёгких и так далее. МРТ всего тела — это просто очевидная глупость. УЗИ не входит ни в одну программу диспансеризации. Это диагностический метод, ещё раз: это диагностика, а не метод обследования здоровых людей с целью что‑то обнаружить. Но это очень обширный разговор», — сказал собеседник НСН.
По его словам, расширение перечня тестов в рамках диспансеризации могло бы упростить работу врачей, но требует чёткого регулирования.
«Но на самом деле есть ещё и другая точка зрения — административная. Чем больше мы детализируем перечень тестов, тем проще будет врачу при необходимости их применять, так как они будут бесплатными. Ведь сегодня какая ситуация: я могу сделать УЗИ по ОМС бесплатно при обследовании больного, но его не оплатят, если я включу его в диспансеризацию. Поэтому ассортимент исследований в рамках диспансеризации должен быть как можно шире, но при этом он должен ограничиваться приказами и алгоритмами. Потому что в диспансеризации самое главное — не только то, что нужно сделать, но и то, чего делать не следует», — добавил специалист.
Ранее президент Ассоциации онкологических пациентов «Здравствуй!», член СПЧ при президенте РФ Ирина Боровова заявила в пресс-центре НСН, что тяжелые переживания негативно сказываются на здоровье, но нет доказательств тому, что стрессы ведут к онкологии.
Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max
Горячие новости
- Дмитрий Медведев принял участие в церемонии прощания с Али Хаменеи
- СМИ: Алла Пугачева завершила карьеру певицы после операций на сердце
- Минюст признал иноагентом литературного критика Галину Юзефович
- Дипломат объяснили возможную замену посла России в Лондоне
- Центробанк: Заморозка вкладов россиян невозможна ни при каких условиях
- Соцфонд изменит порядок учета стажа по уходу за инвалидами и пенсионерами
- Врач Мясников рассказал о спорных методах диспансеризации
- Аналитик объяснил, с чем связано резкое падение продаж смартфонов
- Долгострой со скандалами: Кто должен ответить за хищения в «Домодедово»
- В Краснодаре задержали двух перекупщиков с тысячей литров бензина