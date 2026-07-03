Минюст признал иноагентом литературного критика Галину Юзефович
Литературный критик Галина Юзефович была признана иностранным агентом. Об этом сообщает пресс-служба Минюста РФ.
В ведомстве указали, что Юзефович распространяла недостоверную информацию о действиях и решениях российских властей, выступала против СВО, принимала участие в создании и распространении материалов других иноагентов, сотрудничала с нежелательными в РФ организациями.
По аналогичным причинам в перечень иноагентов были внесены активистка Инна Березкина, журналистка Екатерина Алалыкина и видеопроект «Ромб».
Ранее Минюст РФ признал иноагентом писательницу Эльвиру Барякину и политолога Андрея Никулина, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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