Минюст признал иноагентом литературного критика Галину Юзефович

Литературный критик Галина Юзефович была признана иностранным агентом. Об этом сообщает пресс-служба Минюста РФ.

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В ведомстве указали, что Юзефович распространяла недостоверную информацию о действиях и решениях российских властей, выступала против СВО, принимала участие в создании и распространении материалов других иноагентов, сотрудничала с нежелательными в РФ организациями.

По аналогичным причинам в перечень иноагентов были внесены активистка Инна Березкина, журналистка Екатерина Алалыкина и видеопроект «Ромб».

Ранее Минюст РФ признал иноагентом писательницу Эльвиру Барякину и политолога Андрея Никулина, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Вячеслав Машковский / НСН
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