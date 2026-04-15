Онищенко и Мясников не увидели связи между матом и болезнями
Геннадий Онищенко в эфире НСН призвал развивать словарный запас, а Александр Мясников признался, что матерится и сам - и прекрасно себя чувствует.
Заслуженный врач России, врач-эпидемиолог, академик РАН Геннадий Онищенко отметил, что не видел научных подтверждений связи матерных слов в лексиконе и ухудшения здоровья. Однако в беседе с НСН он порекомендовал в любом случае работать над увеличением словарного запаса.
Ранее профессор, доктор медицинских наук Киргизии Турат Касымбеков заявил, что частое употребление нецензурной брани негативно сказывается на здоровье человека. В интервью РИА Новости он выразил мнение, что «мусор в языке» приводит человека на путь саморазрушения, что провоцирует в организме большой выброс энергии, которая может идти во вред.
Геннадий Онищенко подчеркнул, что без научной базы подобные тезисы обсуждать проблематично.
«Надо читать это исследование, по какой методике оно проводилось, и тогда комментировать. А пока можно только или пошутить на эту тему или поёрничать. Здесь с другой стороны надо смотреть. Давать человеку больше словарный запас, чтобы он мог выговориться более общепринятыми словами, чем те сленги, на которых общаются уголовники. Если от матерных слов появляются какие-то отклонения, лекарством от этого может стать что? Увеличение словарного запаса», — поделился мнением медик.
Врач и телеведущий Александр Мясников также назвал заявление Касымбекова сомнительным. Он рассказал НСН, что лично его нецензурная лексика никогда не доводила до болезней.
«На своем личном опыте я могу сказать. Часто матерюсь, когда злюсь или в каких-то ситуациях, когда это от избытка эмоций. И прекрасно себя чувствую. Я последний раз болел простудными заболеваниями в 1965 году, когда, будучи маленьким, таких слов еще не знал. Бред это все», — рассказал эксперт.
Ранее доктор филологических наук, профессор кафедры славянской филологии филологического факультета Санкт-Петербургского университета Валерий Мокиенко заявлял НСН, что самый верный путь к правильности речи – чтение книг.
