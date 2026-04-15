Заслуженный врач России, врач-эпидемиолог, академик РАН Геннадий Онищенко отметил, что не видел научных подтверждений связи матерных слов в лексиконе и ухудшения здоровья. Однако в беседе с НСН он порекомендовал в любом случае работать над увеличением словарного запаса.

Ранее профессор, доктор медицинских наук Киргизии Турат Касымбеков заявил, что частое употребление нецензурной брани негативно сказывается на здоровье человека. В интервью РИА Новости он выразил мнение, что «мусор в языке» приводит человека на путь саморазрушения, что провоцирует в организме большой выброс энергии, которая может идти во вред.