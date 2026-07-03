СМИ: Алла Пугачева завершила карьеру певицы после операций на сердце

Сообщается, что певица перенесла две операции на сердце. Врачи рекомендовали ей отказаться от нагрузок, не рисковать здоровьем и заняться восстановлением.

Источники канала утверждают, что любая значительная нагрузка грозит 77-летней Пугачёвой серьёзными осложнениями. Продолжение концертной деятельности стало невозможным, поэтому исполнительница отклонила сразу несколько крупных предложений о выступлениях.

Ранее продюсер Павел Рудченко в беседе с «Радиоточкой НСН» заявил, что не желает искать на российской эстраде «вторую Пугачёву».

