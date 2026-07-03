Главный редактор портала «Avia.ru» Роман Гусаров подчеркнул, что у следствия есть серьезные основания подозревать экс-главу Росавиации Александра Нерадько в хищении, если было санкционировано его задержание. Он объяснил НСН, что строительство взлетно-посадочной полосы в «Домодедово» — зона ответственности государства, несмотря на частные инвестиции и собственника.

Бывшего главу Росавиации Александра Нерадько задержали по делу о мошенничестве. Ему вменяют хищение 800 млн рублей на строительстве взлетно-посадочной полосы в Домодедово, сообщил канал Mash. Также был задержан его экс-зам Константин Махов, именно он курировал финансовый и аэродромный блоки. По мнению Гусарова, если дело дошло до задержания, у следствия есть весомые доказательства причастности чиновника к хищениям.