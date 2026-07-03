Долгострой со скандалами: Кто должен ответить за хищения в «Домодедово»
Именно чиновники должны понести наказание из-за нарушений в строительстве второй ВВП в «Домодедово», так как этот объект находится в зоне ответственности государства, заявил НСН Роман Гусаров.
Главный редактор портала «Avia.ru» Роман Гусаров подчеркнул, что у следствия есть серьезные основания подозревать экс-главу Росавиации Александра Нерадько в хищении, если было санкционировано его задержание. Он объяснил НСН, что строительство взлетно-посадочной полосы в «Домодедово» — зона ответственности государства, несмотря на частные инвестиции и собственника.
Бывшего главу Росавиации Александра Нерадько задержали по делу о мошенничестве. Ему вменяют хищение 800 млн рублей на строительстве взлетно-посадочной полосы в Домодедово, сообщил канал Mash. Также был задержан его экс-зам Константин Махов, именно он курировал финансовый и аэродромный блоки. По мнению Гусарова, если дело дошло до задержания, у следствия есть весомые доказательства причастности чиновника к хищениям.
«В бытность руководства Александра Нерадько Федеральным агентством воздушного транспорта, периодически возникали претензии у следственных органов в отношении сотрудников ведомства, его заместителей. Но прямых обвинений в отношении руководителя ни разу не выдвигалось. Если сейчас предъявлены прямые обвинения, значит, у следствия есть серьезные основания. Будем надеяться, что компетентные органы разберутся. Строительство взлетно-посадочной полосы в аэропорту "Домодедово" уже превратилось в долгострой со множественными скандалами, банкротством подрядчика и перерасходом средств. Очевидно, кто-то должен за все это ответить. ВПП в аэропортах строит государство и находятся они на балансе государства. Поэтому обвинять сам аэропорт в чем-то бессмысленно, а вот тех, кто принимал проект, отслеживал, принимал этапы реализации, проводил тендер, осуществлял финансирование, контроль за строительством — эти чиновники, конечно, должны понести ответственность, потому что здесь видна явная, как минимум, халатность с их стороны», — объяснил он.
Собеседник НСН подчеркнул, что воздушная гавань долгое время развивалась за счет частных вложений, однако за строительство именно ВПП полностью отвечает государство.
«Были периоды больших частных инвестиций в развитие инфраструктуры аэропорта. Был обновлен основной терминал, появилась большая парковка, потом был построен второй терминал еще большей площади. В какой-то период аэропорт был лидером по темпам развития в России. Однако потом стали проявляться неприятные "звоночки". Инвестиции приостановились, развитие приостановилось, аэропорт стал отставать. Появилась информация, что собственники выводят за рубеж заработанные на аэропортовой деятельности деньги, вместо того чтобы инвестировать дальнейшее в развитие. Это и стало причиной изъятия актива у акционеров и передача в госуправление, а затем был поиск нового стратегического инвестора, который будет развивать этот аэропорт. И если акционеры похищали деньги у самих себя, то есть частные деньги, это одна история. Но аэропорт — это комплексный, сложный объект, и практически во всех аэрогаванях есть и частная собственность, и государственная. Аэродром, все плоскостные сооружения, взлетно-посадочные полосы, перроны, рулежные дорожки, светосигнальное, навигационное оборудование, метеоборудование — это все принадлежит государству. И если там будут выявлены какие-то хищения, то есть нецелевое использование государственных средств, то это уже может повлечь более серьезные последствия для тех, кто этими средствами распоряжался», — сказал эксперт.
Гусаров подчеркнул, что без введения данного объекта в эксплуатацию аэропорт не сможет нормально функционировать.
«Государство вынуждено при необходимости доинвестировать и все-таки довести этот проект строительства второй взлетно-посадочной полосы в аэропорту "Домодедово" до конца. С одной ВПП такой большой аэропорт просто не может существовать, не может развиваться. Сегодня у него терминальные площади вдвое превосходят по пропускной способности возможности аэродрома, возможности взлетно-посадочной полосы. В "Домодедово" исторически всегда были две независимые взлетно-посадочные полосы, то есть он мог принимать и отправлять самолеты одновременно с двух полос. Это был единственный такой аэропорт в Москве, раньше ни "Внуково", ни "Шереметьево" таких возможностей не имели. Но когда срок эксплуатации одной взлетно-посадочной полосы был завершен, она была закрыта и началось строительство новой полосы, наступила "серая" полоса в истории аэропорта. И, конечно, ВПП надо достраивать. В любом случае, это не зона ответственности частного бизнеса, это зона ответственности государства», — подытожил он.
Ранее исполнительный директор агентства «АвиаПорт» Олег Пантелеев объяснял НСН, что решение долговых проблем «Домодедово» под силу новому руководству аэропорта. По его мнению, необходимо добиваться точной работы воздушной гавани, доверия авиакомпаний, рефинансирования привлеченных средств и расширения бизнеса.
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