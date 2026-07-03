Дипломат объяснили возможную замену посла России в Лондоне
Время от времени посланники завершают свои миссии, заявил НСН Константин Долгов.
Новый представитель России в Великобритании может появиться в рамках ротации, так как это обычная практика, рассказал НСН чрезвычайный и полномочный посол России Константин Долгов.
У России будет новый посол в Великобритании. Об этом объявил действующий представитель РФ в Лондоне Андрей Келин, который анонсировал свой уход с должности. Его слова приводит ТАСС. Долгов не удивился такому развитию событий.
«Как правило перемены связаны с ротацией. Келин — хороший профессионал, я всегда таким его знал. Я уверен в том, что происходит плановая работа МИДа — послы время от времени завершают свои миссии и меняются. Тот факт, что отношения с Великобританией у нас плохие — это ни в коем случае не вина дипломата, а целиком британских властей. Оценку конкретно его работы даст непосредственно наш министр иностранных дел. Сложно сказать, кто бы мог его сейчас заменить в Лондоне», — подчеркнул он.
Ранее директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин объяснил НСН, почему Великобритания готова нарушать международное право по отношению к России.
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