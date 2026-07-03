Новый представитель России в Великобритании может появиться в рамках ротации, так как это обычная практика, рассказал НСН чрезвычайный и полномочный посол России Константин Долгов.

У России будет новый посол в Великобритании. Об этом объявил действующий представитель РФ в Лондоне Андрей Келин, который анонсировал свой уход с должности. Его слова приводит ТАСС. Долгов не удивился такому развитию событий.